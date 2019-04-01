Финансы

Новости

ЦБ выделил на ликвидность Московского индустриального банка 40 млрд рублей

Центробанк России выделил 39,9 млрд руб. на поддержку Московского индустриального банка, в отношении которого в конце января было принято решение о санации, передает ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя ЦБ Василия Поздышева. Кредитная организация уже прошла кризис ликвидности, отметил он.

По его словам, отток средств клиентов банка прекратился в марте, в феврале он составил менее 650 млн руб. Наибольший отток наблюдался в январе – почти 25 млрд руб. «Сейчас ежедневно по оттокам и притокам у банка либо нулевое, либо небольшое положительное сальдо. Ожидаю за март положительное сальдо», – сказал Поздышев.

ЦБ 22 января объявил о санации Московского индустриального банка. На тот момент банк занимал 33-е место в российской банковской системе по размеру активов (320,5 млрд руб.). Санацией поручено заниматься Фонду консолидации банковского сектора. Поздышев ранее говорил, что регулятор может предоставить банку до 77 млрд руб. на поддержку ликвидности. Разница между активами и пассивами банка на момент принятия решения о санации составляла от 60 до 100 млрд руб.