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Стоимость нефти марки Brent превысила $69 за баррель

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже впервые с 19 ноября 2018 г. превысила $69 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов. На 20.28 мск стоимость июньских фьючерсов Brent выросла на 2,08% до $69,02 за баррель. К этому времени цена на майские фьючерсы на нефть марки WTI в ходе торгов на бирже Нью-Йорка поднялась на 2,36% и составила $61,56 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, мировые цены на нефть растут на фоне публикации данных по производству в Китае и свидетельств сокращения нефтедобычи странами ОПЕК в марте. В частности, в Китае в марте зафиксировано увеличение индекса деловой активности производственного сектора (PMI) с 49,2 до 50,8 пункта. Это самый большой рост с июля 2018 г.

По данным опроса Bloomberg, нефтедобыча ОПЕК в марте снижается четвертый месяц подряд, что обусловлено серьезным сокращением добычи в Саудовской Аравии. По данным опроса Reuters, страны ОПЕК в марте сократили нефтедобычу до минимума за четыре года (на 280 000 баррелей в день до 30,4 млн баррелей в сутки).

Незапланированное снижение нефтедобычи в Венесуэле и Иране также способствовало росту цен на нефть, компенсируя опасения по поводу замедления глобального роста.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены