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ЦБ ограничил право голоса вице-президента «Опоры России» в Автоградбанке

Ведомости
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ЦБ вынес предписание одному из акционеров Автоградбанка и первому вице-президенту «Опоры России» Павлу Сигалу, говорится на сайте регулятора. ЦБ ограничил право голоса 10% по акциям, которые принадлежат группе лиц, в которую входит подконтрольный Сигалу «Центр микрофинансирования г. Астрахани».

Этой группе лиц принадлежит 28,2% банка: «Центр микрофинансирования» напрямую контролирует 18,3% акций банка, Диляра Голикова – 9,9%.

Согласно закону, ЦБ может вынести такое предписание в связи с неудовлетворительной деловой репутацией акционера, объясняет партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. До отмены этого предписания группа лиц имеет право голоса только по тем акциям, количество которых не превышает 10%. Остальные акции, принадлежащие этим акционерам, не являются голосующими, добавляет он: «Грубо говоря, данные ограничения если не лишают акционера контроля над управлением банком, то предельно ограничивают его возможности при принятии решений».

Сигал комментировать предписание ЦБ не стал.

В прошлом году ЦБ также выносил предписание акционерам Автоградбанка: 18 мая регулятор ограничил право голоса подконтрольного Сигалу «Центра микрофинансирования г. Вологда» и Минны Сигал, матери Павла Сигала.

Татарский Автоградбанк в рэнкинге крупнейших банков по размеру активов, составленном «Интерфакс ЦЭА», занимает 230-е место.

Бизнес
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Сечин стал членом попечительского совета фонда Поддержки строительства храмов

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин стал членом попечительского совета фонда Поддержки строительства храмов города Москвы, говорится в решении совета директоров компании. В сообщении уточняется, что он может совмещать эту деятельность со своей работой в «Роснефти».

Соответствующее решение было одобрено советом директоров компании 29 марта, указывается в сообщении.

Фонд был учрежден в 2010 г. для сбора пожертвований на строительство храмов по программе «200 храмов». Его учредитель — финансово-хозяйственное управление (ФХУ) РПЦ. Фонд заключает договор с благотворителями «О пожертвовании на строительство» и перечисляет средства. Председатель правления фонда — митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. Сопредседатели попечительского совета — патриарх Кирилл и Сергей Собянин, среди членов совета — Герман Греф, Владимир Потанин, Владимир Якунин, Алексей Миллер.

На официальном сайте в качестве партнеров фонда указаны правительство Москвы, ВТБ, Сбербанк, «Газпром», телеканалы «Спас» и «Союз», строительные компании «ПИК» и «Сатори», «Русгидро», ГУП «Мосгоргеотрест» и другие.

Храмы, мечети и синагоги, построенные на деньги российских бизнесменов

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Технологии
Новости

Сбербанк и «дочки» Ростеха напишут дорожные карты по сквозным технологиям

Ведомости
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«Росатом» подвел итоги конкурсов по созданию девяти дорожных карт по «сквозным» цифровым технологиям для нацпроекта «Цифровая экономика», следует из материалов на сайте госзакупок. Госкорпорация вместе с «Ростехом» отвечает за реализацию федерального проекта «Цифровые технологии» (входит в нацпроект). Исполнителями контракта стали Сбербанк, «дочерние» организации «Ростеха» и институты.

Первоначальная стоимость всех контрактов составляла 109 млн руб. (каждый стоил 11,7-12,6 млн руб.), однако в итоге «Росатому» удалось сэкономить 104 млн руб. Семь контрактов заключены по цене 0,01 руб., один за 1 руб., и только Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого разработает дорожную карту по новым производственным технологиям за 5 млн руб.

Четыре дорожные карты выиграли «дочерние» структуры госкорпорации «Ростех». «Национальный центр информатизации» будет писать карты по технологиям беспроводной связи (госкорпорация в своем сообщении указывает, что это технологии 5G), промышленному интернету вещей, большим данным. «Научный институт программных систем» (входит в концерн «Автоматика» «Ростеха») разработает карту по технологиям распределенного реестра (блокчейну).

Сбербанк напишет дорожную карту по нейротехнологиям и искусственному интеллекту. «Иннополис» займется картой по компонентам робототехники и сенсорике. Дальневосточный федеральный университет – по технологиям виртуальной и дополненной реальностей, а Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» – по квантовым технологиям.

В конкурсе участвовали и другие компании. В частности, на написание дорожной карты по технологиям беспроводной связи претендовал «Ростелеком», по большим данным – компания «Форпост» (IT-интегратор, входящий в «ИКС холдинг» Антона Черепенникова, а по блокчейну – разработчик блокчейн-решений Waves.

Исполнители должны завершить разработку дорожных карт до 30 сентября 2019 г. «Ростех» пообещал представить разработанные его дочерними организациями дорожные карты в мае на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе.

Бизнес
Новости

РЖД начала продавать билеты за 120 дней до отправления

Ведомости
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РЖД увеличила глубину продаж билетов на некоторые направления поездов дальнего следования до 120 дней до отправления, говорится в сообщении компании.

Это касается поездов «Красная стрела», «Экспресс», «Невский экспресс» и на «Сапсаны», следующих по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Кроме того, нововведение распространяется на поезда «Океан» (Хабаровск – Владивосток) и «Премиум» (Москва – Адлер). Глубина продаж до 120 суток до отправления увеличена на постоянной основе только у двух поездов – «Красная стрела» и «Экспресс», у остальных – только на летний период до 31 августа.

Обычно РЖД продает билеты за 90 суток до отправления. Билеты за 120 суток можно будет купить, как в железнодорожных кассах, так и на сайте РЖД.

Глубина продажи билетов может быть увеличена и до 180 дней, допускал ранее в интервью «Ведомостям» гендиректор Федеральной пассажирской компании (100%-ная «дочка» РЖД) Петр Иванов: «Мы рассчитываем, что увеличение глубины продаж будет происходить и дальше – до 120 и в перспективе до 180 дней на ряде маршрутов, на которых это возможно»

РЖД показала новый плацкартный вагон. Не на картинке, а реальный

Бизнес
Новости

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

Ведомости
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Белоруссия прекратила сертификацию овощей и фруктов из стран, в отношении которых ранее Россия ввела продуктовое эмбарго, а также их растаможивание и дальнейший реэкспорт, сообщает Россельхознадзор.

О соответствующем решении белорусская сторона уведомила Россельхознадзор, уточняется в сообщении. «Указанная мера... продлится до проведения инспекцией необходимых мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран», – сказала «РИА Новости» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Импортные поставки овощей и фруктов, предназначенные для употребления на территории Белоруссии, продолжатся, добавила она.

Для исключения нелегальных поставок таких товаров в Россию, по ее словам, Минск начал рассылать запросы в третьи страны с просьбой уточнить информацию об объемах производства и экспорта плодоовощной продукции в Белоруссию.

Во время переговоров Россельхознадзор обратил внимание белорусских коллег на продолжающиеся поставки в Россию белорусских яблок, выращенных в 2018 г. В прошлом году такие поставки были прекращены в середине февраля, отметила Мелано. Похожая ситуация наблюдается с поставками белорусской пекинской капусты, которая не может храниться так долго, добавила представитель российского ведомства.

Ранее Россельхознадзор заявил, что оставляет за собой право ввести запрет на реэкспорт овощей и фруктов из Белоруссии. Служба подозревает, что санкционная продукция поставляется под видом турецкой, говорила «Ведомостям» Мелано.

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Финансы
Новости

Стоимость нефти марки Brent превысила $69 за баррель

Ведомости
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Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже впервые с 19 ноября 2018 г. превысила $69 за баррель, об этом свидетельствуют данные торгов. На 20.28 мск стоимость июньских фьючерсов Brent выросла на 2,08% до $69,02 за баррель. К этому времени цена на майские фьючерсы на нефть марки WTI в ходе торгов на бирже Нью-Йорка поднялась на 2,36% и составила $61,56 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, мировые цены на нефть растут на фоне публикации данных по производству в Китае и свидетельств сокращения нефтедобычи странами ОПЕК в марте. В частности, в Китае в марте зафиксировано увеличение индекса деловой активности производственного сектора (PMI) с 49,2 до 50,8 пункта. Это самый большой рост с июля 2018 г.

По данным опроса Bloomberg, нефтедобыча ОПЕК в марте снижается четвертый месяц подряд, что обусловлено серьезным сокращением добычи в Саудовской Аравии. По данным опроса Reuters, страны ОПЕК в марте сократили нефтедобычу до минимума за четыре года (на 280 000 баррелей в день до 30,4 млн баррелей в сутки).

Незапланированное снижение нефтедобычи в Венесуэле и Иране также способствовало росту цен на нефть, компенсируя опасения по поводу замедления глобального роста.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Бизнес
Новости

РЖД построит железную дорогу к месторождениям Тувы

Ведомости
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РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железной дороги Кызыл – Курагино к угольным месторождениям Тувы. Соответствующее соглашение гендиректор компании Олег Белозеров подписал с Тувинской энергетической промышленной корпорацией (ТЭПК) Руслана Байсарова, говорится в сообщении РЖД.

ТЭПК владеет лицензией на разработку месторождения Элегест, к которому пройдет дорога. Это один из крупнейших транспортных проектов в России, а также первая железная дорога в Туве. К разработке Элегестского месторождения Байсаров пытается приступить с 2011 г. Инвестиции в проект составят около 126,6 млрд руб. (без НДС, в ценах 2017 г.), срок строительства – 4,5 года.

Протяженность дороги – 410 км. Ее основное назначение – вывоз угля с Элегестского месторождения на российские металлургические комбинаты, а также на экспорт. Строительство будет вестись в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 км. Поезда будут водить тепловозы.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол говорил в интервью «РИА Новости», что дорога между Курагино и Кызылом не должна быть тупиковой и должна иметь сообщение с Китаем. Кара-оол отмечал, что строительство дороги обойдется в 200 млрд руб.

Бизнес
Новости

Арбитраж Стокгольма рассмотрит дело «Газпрома» и «Нафтогаза» весной 2021 года

Ведомости
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Стокгольмский арбитраж назначил слушания по иску «Газпрома» с требованием изменить или расторгнуть контракт на транзит с «Нафтогазом» и встречным требованиям «Нафтогаза» о взыскании с российского холдинга $11,58 млрд на апрель – май 2021 г. Об этом говорится в материалах «Газпрома».

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 6 сентября прошлого года объединил данные разбирательства, в конце декабря был сформирован состав арбитража. В декабре 2017 г. и феврале 2018 г. стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа на Украину и транзите топлива через украинскую территорию, обязав российский холдинг перечислить украинской стороне $2,56 млрд. «Газпром» решения суда обжаловал. Апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции на октябрь 2019 г.

«Газпром» в марте прошлого года предложил «Нафтогазу» провести переговоры по вопросу восстановления баланса интересов сторон, нарушенного решениями стокгольмского арбитража. К какому-либо результату переговоры не привели, в связи с этим 20 апреля прошлого года российская компания направила в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма просьбу об арбитраже с требованием изменить или расторгнуть контракты с «Нафтогазом».

Причиной судебного разбирательства компаний является стоимость и объем транзита российского газа через Украину по контракту от января 2009 г. «Газпром» должен был ежегодно прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м газа на $2,35 млрд. Российская компания ни разу такой объем не прокачивала, «Нафтогаз» же не устраивал установленный контрактом тариф – около $21,3 за 1000 куб. м.

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Политика
Новости

СКР завел уголовное дело по факту крушения самолета с совладелицей S7 Филевой

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело по факту авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелица и председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного судна, повлекшем по неосторожности гибель людей.

Все погибшие в результате катастрофы – россияне, уточняет ведомство. Вместе с Филевой погиб ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Представитель столичного управления ведомства на транспорте Елена Марковская отметила, что расследование дела будет проводиться в соответствии с требованиями российского УПК и нормами международного права.

Шестиместный самолет Epic E1000 с Филевой, ее отцом и пилотом разбился 31 марта. Крушение произошло при заходе на посадку в немецком аэропорту Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Обстоятельства трагедии пока неизвестны. S7 сообщала, что расследование происшествия будет проводиться международной комиссией.

Погибла совладелица S7 Наталия Филева

Бизнес
Новости

Ferrero купит часть бизнеса производителя Pringles

Ведомости
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Итальянская Ferrero Group купит несколько активов американского производителя крекеров и сухих завтраков Kellogg за $1,3 млрд. Об этом говорится в сообщении Kellogg.

В сделку войдет бренд печенья Keebler, бренды фруктовых снэков, теста для пирогов и вафельных рожков для мороженого, а также производственные мощности в штатах Джорджия, Кентукки, Вашингтон и Иллинойс. Закрытие сделки запланировано на конец июля. В 2018 г. эти активы принесли Kellogg выручку в размере $900 млн и прибыль в $75 млн.

Компания Kellogg основана в 1906 г. Ей принадлежит около 60 предприятий, расположенных в 17 странах, в том числе в России, при этом продукция продается примерно в 180 станах. Kellogg владеет в том числе брендом Pringles.

Ferrero была создана в 1946 г. и начиналась как семейный бизнес. Это третья по величине компания на мировом рынке кондитерских изделий из шоколада, в прошлом году она продала сладостей на сумму свыше $12 млрд. На предприятиях Ferrero работают более 30 000 сотрудников в 55 странах. Продукция компании продается в 170 странах. Ей принадлежат бренды Tic Tac, Ferrero Rocher, Nutella и другие.

Авто
Новости

Reuters узнало о жалобе Renault в прокуратуру на подозрительные платежи при Карлосе Гоне

Ведомости
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Автоконцерн Renault передал французской прокуратуре информацию о подозрительных платежах деловому партнеру Renault-Nissan в Омане, передает Reuters со ссылкой на два источника. Как отмечает агентство, деньги были переведены в тот период, когда компанией руководил Карлос Гон.

Информация о подозрительных переводах была получена в результате внутреннего расследования, начатого французским автопроизводителем после ареста Гона в Японии по подозрению в мошенничестве. Во время расследования было установлено, что Renault за пять лет, начиная с 2011 г., выплатила миллионы евро оманскому дистрибутору Suhail Bahwan Automobiles (SBA). Денежные средства перечислялись в качестве стимула для дальнейшего сотрудничества.

По информации двух источников, значительная часть полученных SBA средств впоследствии была перечислена ливанской компании, подконтрольной сообщникам Гона.

Представитель Renault, адвокат Гона не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. Французская прокуратура не ответила на запрос агентства.

Карлос Гон был задержан в ноябре 2018 г. по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии, через несколько недель суд арестовал его. По версии следствия, топ-менеджер скрыл размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. Сам Гон вину не признает. По его мнению, его арест стал результатом «заговора и предательства» руководителей Nissan. «Люди интерпретировали сильное лидерство как диктаторство, чтобы исказить реальность и избавиться от меня», – говорил он. В начале марта суд освободил Гона из тюрьмы под залог почти в $9 млн. Топ-менеджеру нельзя покидать Японию. Суд обязал его до вынесения приговора проживать в квартире в Токио. Ему также запрещено общаться с другими фигурантами дела.

Карлос Гон вышел на свободу после 108 дней в тюрьме

Выбор редактора
Технологии
Новости

«В контакте» прокомментировала сообщения об утечке голосовых сообщений

Ведомости
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Соцсеть «В контакте» прокомментировала сообщения о наличии уязвимости, позволяющей получить доступ к голосовым сообщениям пользователей в приложении. «Уязвимости "В контакте" нет – все голосовые сообщения в приложении "В контакте" защищены. Никто, кроме самих участников переписки, не сможет получить к ним доступ», – отметили в пресс-службе соцсети.

Ранее некоторые пользователи соцсети сообщили, что в разделе «Документы» можно обнаружить отправленные голосовые сообщения, а также определить id пользователя. Для этого в поиск по документам необходимо ввести «audiocomment.3gp», указывали они.

Компания в свою очередь заявила, что не использует файлы такого формата для голосовых сообщений. По информации соцсети, в разделе «Документы» оказались аудиосообщения, которые пользователи загружали в приложение при помощи сторонних сервисов. «Для дальнейшего разбирательства мы оперативно выключим поиск по таким документам», – добавили во «В контакте». Сейчас поиск по документам такого типа в соцсети недоступен, убедился сотрудник «Ведомостей».

Позже в компании заявили, что было удалено около 2000 файлов.

Какие приложения россияне использовали чаще всего

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