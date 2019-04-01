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ЦБ ограничил право голоса вице-президента «Опоры России» в Автоградбанке

ЦБ вынес предписание одному из акционеров Автоградбанка и первому вице-президенту «Опоры России» Павлу Сигалу, говорится на сайте регулятора. ЦБ ограничил право голоса 10% по акциям, которые принадлежат группе лиц, в которую входит подконтрольный Сигалу «Центр микрофинансирования г. Астрахани».

Этой группе лиц принадлежит 28,2% банка: «Центр микрофинансирования» напрямую контролирует 18,3% акций банка, Диляра Голикова – 9,9%.

Согласно закону, ЦБ может вынести такое предписание в связи с неудовлетворительной деловой репутацией акционера, объясняет партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. До отмены этого предписания группа лиц имеет право голоса только по тем акциям, количество которых не превышает 10%. Остальные акции, принадлежащие этим акционерам, не являются голосующими, добавляет он: «Грубо говоря, данные ограничения если не лишают акционера контроля над управлением банком, то предельно ограничивают его возможности при принятии решений».

Сигал комментировать предписание ЦБ не стал.

В прошлом году ЦБ также выносил предписание акционерам Автоградбанка: 18 мая регулятор ограничил право голоса подконтрольного Сигалу «Центра микрофинансирования г. Вологда» и Минны Сигал, матери Павла Сигала.

Татарский Автоградбанк в рэнкинге крупнейших банков по размеру активов, составленном «Интерфакс ЦЭА», занимает 230-е место.