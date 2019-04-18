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Киевский суд признал незаконной национализацию Приватбанка

Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка. Соответствующий иск подал бывший крупнейший акционер банка Игорь Коломойский. Ответчиками выступили Нацбанк Украины, правительство, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, говорится на сайте суда.

Ответчики не смогли в суде доказать наличие законных оснований для признания Приватбанка неплатежеспособным, отмечается в сообщении. Сама процедура национализации была проведена с многочисленными нарушениями, решил суд. По его мнению, государство нарушило право акционеров банка владеть принадлежащим им имуществом. Суд начал рассматривать дело в июне 2017 г. Длительный срок рассмотрения дела в суде объяснили высокой нагрузкой, необходимостью изучить большое число доказательств по делу, зафиксированных в 50 томах.

Минфин и Нацбанк Украины не согласны с решением суда и готовят апелляцию. «Приняв вынужденное решение о национализации и рекапитализации Приватбанка, государство вложило в этот банк 155,3 млрд гривен ($6 млрд)», - уточнили в министерстве.

В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк. Нацбанк Украины признал кредитную организацию неплатежеспособной. В начале апреля Коломойский говорил, что не собирается добиваться возвращения себе актива, он хочет только вернуть $2 млрд капитала. Бизнесмен выразил надежду, что после смены власти сможет рассчитывать на «справедливый суд и честную правовую оценку» по данному делу. По его словам, пока президентом Украины является Петр Порошенко, справедливого суда в стране не будет.