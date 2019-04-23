Политика

Новости

Отменившие национализацию Приватбанка судьи заявили о давлении со стороны Порошенко

Отменившие национализацию Приватбанка судьи заявили о вмешательстве властей в их деятельность, в том числе со стороны президента Украины Петра Порошенко, следует из заявления на сайте Окружного административного суда Киева.

Уточняется, что они обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к руководству генпрокуратуры Украины с заявлениями о совершении уголовного преступления. «Судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и главы НБУ», — говорится в сообщении.

18 апреля 2019 г. Окружной административный суд Киева признал национализацию Приватбанка незаконной. Нацбанк Украины пообещал обжаловать это решение, а Порошенко его поддержал. По мнению судей, таким образом Порошенко создал угрозу для судебной системы Украины.

В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк. Нацбанк Украины признал кредитную организацию неплатежеспособной. В начале апреля бывший крупнейший акционер банка Игорь Коломойский говорил, что не собирается добиваться возвращения себе актива, он хочет только вернуть $2 млрд капитала. Бизнесмен тогда отметил, что после выборов нового главы государства сможет рассчитывать на «справедливый суд и честную правовую оценку» по данному делу.