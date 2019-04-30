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Суд обязал компанию Бориса Минца выплатить 19,3 млрд рублей банку «Траст»

Арбитражный суд Москвы во вторник, 30 апреля, удовлетворил иск банка «Траст» к компании «О1 груп финанс» (spv-компания O1 Group Бориса Минца) о взыскании 19,3 млрд руб., передал корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Банк «Траст», на базе которого создается фонд плохих долгов, подал иск к «О1 груп финанс» в середине февраля. В картотеке арбитражных дел суть претензий банка не поясняется. Претензии банка связаны с долгом «О1 груп финанс» по облигациям, их номинальная стоимость достигает 17,7 млрд руб., сообщил «Интерфакс».

Представитель «Траста» иск не комментирует. «Ведомости» ожидают ответа от «О1 груп финанс».

«О1 груп финанс» просила оставить иск без рассмотрения из-за несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора (банк направил требование по неправильному адресу, и его рассматривало ненадлежащее лицо), а также просила в качестве третьего лица привлечь к участию в деле кипрскую О1 Group Ltd: она является поручителем по облигациям и решение по иску может затронуть ее права и интересы, объяснил адвокат «О1 груп финанс». Суд оба ходатайства отклонил.

«О1 груп финанс» неоднократно допускала дефолт по выплате купона по облигациям. Всего у компании пять выпусков облигаций на 87 млрд руб., три из них – на 22 млрд руб. – находятся в дефолте.