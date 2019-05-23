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«Коммерсантъ» узнал о введении «Юнистримом» ограничений на переводы

Платежная система «Юнистрим» столкнулась со сложностями при проведении переводов в будни, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на внутреннее письмо компании, разосланное по кассовым узлам. В документе говорится, что на проведение переводов в будние дни установлен лимит в соответствии с предписанием Центробанка. В письме отмечается, что возможны приостановки работы системы с 20 по 26 мая. Сотрудникам кассовых офисов рекомендуется после отключения системы во второй половине дня «выдавать купоны на 50 руб. на мобильный телефон с промокодом М25». В купоне, копия которого имеется в распоряжении газеты, говорится, что если клиент осуществит перевод не в будни 20–24 мая, а в выходные 25–26 мая, то он получить бонус — 50 руб. на телефон. Клиентам, которые не хотят ждать до выходных, следует предложить перевести деньги утром следующего дня. «По утрам система будет работать нормально»,— отмечается в письме.

По информации нескольких источников «Коммерсанта», ЦБ предписал «Юнистрим» установить лимит на ежедневные переводы на уровне 400 млн руб. в целях безопасности - после атаки хакерами банка «Юнистрим» в декабре 2018 г. рассказал один из источников. Тогда злоумышленникам удалось получить контроль над почтовым сервером банка, а после атаковать банки-партнеры. Источник газеты, близкий к банку, заявил, что последствия атак и уязвимости были устранены. По его словам, предписание регулятора также связано с непрозрачностью системы расчетов с банками-партнерами. Работа с другими банками построена на базе партнерских соглашений, что не предусмотрено профильным законодательством. ЦБ обязал все банки-партнеры стать участниками системы, рассказал один из источников. По информации «Коммерсанта», срок исполнения предписание истекает в июне.

В свою очередь в «Юнистрим» опровергли наличие проблем с переводами. «Все офисы работают в штатном режиме: клиенты, не пожелавшие участвовать в акции "Выходного дня", обслуживаются в любой рабочий день без каких-либо ограничений», — уточнили в «Юнистрим». В пресс-службе платежной системы и ЦБ отказались комментировать предписание регулятора.