В России начал действовать запрет на уличные табло с курсом обмена валют

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РБК: Дворкович и Галушка стали кандидатами в наблюдательный совет Россельхозбанка

В состав наблюдательного совета Россельхозбанка (на 100% принадлежит государству) могут войти два бывших члена правительства – бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение кабинета министров. Подлинность документа изданию подтвердил источник в аппарате правительства.

Сейчас Дворкович – президент шахматной федерации ФИДЕ и председатель фонда «Сколково». Галушка в распоряжении правительства указан без должности. Дворкович уже состоит в набсовете банка и до отставки из правительства возглавлял его. После ухода Дворковича с поста вице-премьера эту должность занял министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Патрушев номинирован и в новый состав. Всего в набсовет банка выдвинули восемь кандидатов, среди них два новичка, в том числе Галушка и заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко, которая курирует в министерстве вопросы управления федеральным имуществом.

Из нынешнего состава не войдут в набсовет экс-руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков (сейчас статс-секретарь «Норникеля») и ректор Финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров. В новый состав набсовета также не войдет независимый директор Евгений Генис, состоявший в нем с 2016 г.

Россельхозбанк, четвертый по активам в России (3,3 трлн руб.), кредитует агропромышленный комплекс и входит в список системно значимых банков. Банк долгое время был убыточным и поддерживался государством. В 2018 г. в его капитал влили 40 млрд руб. В 2019 и 2020 гг. сумма вливаний в РСХБ должна снизиться до 15 млрд и 10 млрд руб. соответственно.