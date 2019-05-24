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Акционеры Сбербанка переизбрали Грефа председателем правления

Акционеры Сбербанка на годовом собрании переизбрали Германа Грефа президентом – председателем правления кредитной организации еще на четыре года, сообщает «Интерфакс». За его переизбрание проголосовали владельцы 16 млрд 507,1 млн обыкновенных акций, против – 22,1 млн акций, воздержались – 1,5 млн акций.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал переизбрать Грефа на заседании 19 марта. Тогда Греф говорил, что курс, который выбрал банк, заключается в построении цифровой экосистемы. В интервью газете «Коммерсантъ» Греф говорил, что надеется на ее создание к 2024 г., к завершению своего нового контракта. Ранее он неоднократно говорил, что после окончания работы в Сбербанке не хотел бы вернуться на работу в правительство.

На собрании акционеров 24 мая Греф признал, что Сбербанк «косячит еще много», и призвал акционеров критиковать банк за недоработки. Он добавил, что считает справедливой жесткую оценку от клиентов, и уточнил, что сегодня число недочетов уменьшилось.

Греф руководит Сбербанком с ноября 2007 г. До этого он занимал пост министра экономического развития.