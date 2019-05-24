Нацбанк Украины обжаловал решения суда о незаконной национализации Приватбанка
Нацбанк Украины обжаловал решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка, говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк подал апелляционные жалобы на решения суда от 18 апреля. «На сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий», — отмечается в сообщении регулятора. Нацбанк считает, что, вынося решение, киевский суд проигнорировал установленные регулятором требования о докапитализации Приватбанка, невыполнение банков и его бывшими акционерами программы финансового оздоровления кредитной организации, что «стало основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных». «Суд сделал ложные выводы, что основанием для принятия решения были только докладные записки структурных подразделений Нацбанка Украины», — говорится в сообщении.
Нацбанк считает, что отмена национализации подорвет сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ), который предоставляет стране кредиты для сохранения финансовой стабильности.
В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк, признав его неплатежеспособным. Бывшие собственники Приватбанка считают такое решение незаконным и оспаривают национализацию в судах. В начале апреля бывший крупнейший акционер банка Игорь Коломойский говорил, что не планирует добиваться возвращения себе актива, но рассчитывает вернуть $2 млрд капитала.