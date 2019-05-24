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Греф назвал Систему быстрых платежей ЦБ небезопасной

Президент Сбербанка Герман Греф назвал Систему быстрых платежей (СБП) Центробанка небезопасной. «Будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным», – сказал он на годовом собрании акционеров банка. По словам топ-менеджера, Сбербанк продолжает переговоры с Центробанком по поводу подключения к СБП.

Для безопасного подключения к системе необходимы два условия – «уверенность в том, что это безопасно для наших клиентов» и выгодные экономические условия, отметил Греф. Топ-менеджер считает неправильным обязательное присоединение банков к СБП. Он напомнил, что у Сбербанка уже есть своя подобная система. К ней подключены «Тинькофф банк», Совкомбанк, «Евросеть», «Связной» и Webmoney.

«У нас большая доля рынка, но знаете, это был не подарок, который пришел к нам с историей, достался по наследству. Мы сами выстроили свое конкурентное преимущество за 10 лет, мы начинали с очень низкой базы. У всех банков была та же возможность. Мы этой возможностью воспользовались: сейчас у нас хорошая доля рынка в цифровом банкинге», – сказал Греф. На сложившемся рынке распределение долей, по его словам, выглядит следующим образом: у лидера – 60%, у второго игрока – 30%, а все остальные делят между собой 10%. И на рынке цифровых услуг ситуация будет аналогичной, «если у нас будет открытая конкуренция без такого огромного влияния государства на рынок», сказал Греф.

Система быстрых платежей была запущена ЦБ в пилотном режиме 28 января, в промышленном масштабе – 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Ранее Греф в интервью «Коммерсанту» сообщил, что Сбербанк ведет переговоры с ЦБ о подключении к СБП. Банк будет подключен к ней, но на определенных экономических условиях, отметил он. Если Сбербанк присоединят к системе принудительно, бизнес-модель будет сложно просматриваться, добавил он. По его словам, он не понимает, зачем регулятору создает «альтернативно-принудительное счастье» вместо отслеживания недискриминационного партнерства.