ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка «Взаимодействие». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.
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Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка «Взаимодействие». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.
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Референдум о принадлежности Крыма, по итогам которого бывший частью Украины полуостров вошел в состав России, отражает волю проголосовавших. Это в частных беседах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признавал руководитель Госдепартамента США. «Не открою большого секрета, в апреле 2014 г. мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум»», - пересказал в интервью РБК позицию США Лавров. Российский министр это предложение не поддержал: «С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?».
Крым вошел в состав России по итогам референдума 18 марта 2018 г., когда присоединение к России поддержали более 96% жителей полуострова. Украина не признает легитимность голосования. Ее законодательство возможности такого референдума не предусматривало.
США также не признают результатов крымского референдума, который стал одной из причин введения американских санкций против России. Возврат Крыма Украине в Вашингтоне называют в числе базовых условий их отмены. В 2018 г. Госдепартамент выпустил декларацию «Крым – это Украина», в которой обвинил российские власти в пренебрежении международным порядком и неуважении «территориальной целостности суверенных наций». Также внешнеполитическое ведомство США указало на то, что референдум о присоединении Крыма 2014 г. был «незаконным» и «сфабрикованным». «Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением хорошо вооруженных российских войск» и о «свободном выборе» говорить в данном случае неуместно, отмечалось в заявлении.
Российские власти отвергают обвинения в подтасовке результатов референдума и не рассматривают возможности возврата Крыма. «Вы что - с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», – заявлял президент России Владимир Путин в 2018 г. в ответ на вопрос журналиста Андрея Кондрашова о том, при каких условиях Крым мог бы быть передан Украине.
Президент ВТБ Андрей Костин назвал причиной приостановки проекта создания региональной авиакомпании отсутствие поддержки со стороны работающих на рынке эксплуатантов, передает «Интерфакс».
«Мы как-то прошлись по всем основным интересантам, и, честно говоря, пока видим, что не склеивается. У Минтранса своя программа есть поддержки регионального авиатранспорта», – отметил Костин. По его словам, единственный, кто интересовался проектом, был совладелец S7 Владислав Филев. Однако это было до смерти супруги-партнера Наталии Филевой. «После этого он не выходил больше на нас», – сказал Костин по итогам годового собрания акционеров банка.
Еще одной причиной приостановки проекта президент ВТБ назвал отсутствие российской авиатехники для региональных перевозок. Производители российской техники и правительство активнее поддержали бы проект, если бы была российская техника, но сегодня она практически отсутствует на региональных направлениях, уточнил Костин. «Только обещают, что Ил-114 появится скоро, но на сегодня техники такой практически нет», – добавил Костин.
По его словам, у банков по-прежнему есть «желание такое – от чистого сердца» что-то сделать в этой области. Была проведена аналитическая работа, «наш проект мог на 16% увеличить региональные перевозки», сказал Костин. Он напомнил, что «Аэрофлот» отказался участвовать в проекте еще в самой начальной стадии переговоров. «Сами заниматься перевозками мы не можем. У нас других много задач, поэтому мы эту тему сейчас положили на лед», – пояснил президент ВТБ.
О том, что правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, «Ведомостям» сообщили источники в октябре 2018 г. По их информации, создать авиакомпанию собирались не ранее 2019 г. Планировалось, что ее пассажиропоток составит 6–10 млн человек в год на начальном этапе. Таким образом, новая авиакомпания должна была стать одним из крупнейших российских перевозчиков после «Аэрофлота» и S7 Group.
Департамент культуры Москвы опубликовал декларации руководителей столичных учреждений культуры за 2018 г., но сведения о доходах режиссера Никиты Михалкова не раскрываются. На это обратила внимание Русская служба BBC.
Михалков с 2017 г. работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера. В документе департамента приводится информация о доходе директора этого театра Степана Шаумяна за 2018 г., он составил 10 млн руб.
В том, что сведения о доходах Михалкова в этом году не публиковались, нет нарушения закона, сказал BBC замглавы «Трансперенси интернешнл – Россия» Илья Шуманов. Однако он считает, что это противоречит общественному интересу.
В прошлом году московская мэрия публиковала информацию о доходах Михалкова. За 2017 г. доход режиссера составил 529 млн руб. Михалков объяснил размер своего дохода тем, что работает с 12 лет и его трудовой стаж превысил 60 лет. Он также напомнил, что снялся в 50 фильмах, снял более 15 картин и проводит мастер-классы за границей.
Приватбанк подозревает бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $470 млрд с 2006 по 2016 г. через кипрские компании путем выдачи невозвратных кредитов. Об этом говорится в иске, который был подан 21 мая в суд американского штата Делавэр, сообщил аналитический центр Atlantic Council. В совершении преступления также подозреваются трое граждан США, проживающих в Майами, и 12 неустановленных компаний. В частности, их обвиняют в нанесении ущерба Приватбанку на сотни миллионов долларов, сговоре, незаконном обогащении и «мошеннических переводах по законам штатов Делавэр и Огайо», в нарушении закона «О коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях», отмечает Atlantic Council.
Если юристы Приватбанка смогут доказать совершение преступления, то это будет «самый большой случай отмывания денег в истории, совершенный одной группой лиц», приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда. Сумма ущерба вдвое превышает ВВП Кипра, отметил Аслунд.
Иск, поданный в суд, является гражданским, отмечает Atlantic Council. Юристы Приватбанка также предоставили суду материалы доказательства совершения преступления. «Пожалуй, самое подробное исследование крупномасштабного отмывания денег в США, которое насчитывает 104 страницы, хотя это еще не доказано», – говорится в сообщении аналитического центра.
Мошенническая схема была следующей, отмечает Atlantic Council: банк привлекал средства на Украине, затем эти деньги переводились в дочерний банк на Кипре, а далее – юридическим компаниям, инвестировавшим их в недвижимость и ряд американских компаний. Согласно иску, в результате этих действий бывшие владельцы банка стали собственниками недвижимости в городе Кливленде, штат Огайо, отмечает Atlantic Council.
Коломойский в 1990-х гг. вместе с Боголюбовым создали Приватбанк. Впоследствии банк стал крупнейшим на Украине. В 2016 г. украинские власти решили его национализировать. На тот момент Коломойскому принадлежало 41,7% банка, Боголюбову – 33,3%. Петр Порошенко, который тогда был президентом страны, объяснял решение о национализации тем, что другого выхода не было: нельзя было «спрятать голову в песок и ждать, пока банк упадет». Коломойский утверждал, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины. Позже Коломойский уехал с Украины и долгое время жил за границей. 16 мая, после того как президентские выборы на Украине выиграл шоумен Владимир Зеленский, бизнесмен вернулся на Украину. Forbes оценивает состояние Коломойского в $1,1 млрд.
Зеленский во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля, набрал 73,22% голосов, его соперник Порошенко – 24,45% голосов. 20 мая прошла церемония инаугурации Зеленского. Коломойский ранее говорил, что при Зеленском готов вернуться на Украину, а вот при президенте Порошенко «можно приехать, а потом не выехать».
Россия и Китай договорились «укреплять обмены в области законодательного регулирования деятельности в информационном пространстве». Об этом сказано в совместном заявлении президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, подписанном по итогам переговоров в среду в Кремле, в первый день государственного визита лидера КНР в Россию.
Кроме того, стороны согласились «совместно продвигать принцип управления информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» в соответствии с международным правом и внутригосударственными нормативно-правовыми требованиями», сказано в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Путин и Си Цзиньпин обещают «обеспечивать мирное и безопасное функционирование сети «Интернет» на основе равноправного участия всех государств в данном процессе, способствовать становлению упорядоченного управления глобальным информационным пространством». В документе также сказано о намерении «продолжить работы в целях дальнейшей выработки в рамках ООН правил ответственного поведения государств в информационном пространстве и разработки универсального, юридически обязывающего документа по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».
Кроме того, Россия и Китай готовы «противодействовать введению необоснованных ограничений в отношении доступа на рынок продукции информационно-коммуникационных технологий под предлогом обеспечения национальной безопасности, а также необоснованных рестрикций в отношении экспорта высокотехнологичной продукции», сказано в документе.
Также Путин и Си Цзиньпин договорились «до конца текущего года ввести в эксплуатацию восточный маршрут российско-китайского газопровода и начать осуществление поставок природного газа», сказано в совместном заявлении руководителей России и Китая.
Российский мобильный оператор МТС и китайская Huawei подписали соглашение о пилотных запусках в России сетей 5G в 2019–2020 гг. и развитии этой технологии, говорится в сообщении компаний. Церемония подписания соглашения прошла в Кремле в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Компании планируют внедрять технологии и решения 5G и интернета вещей (IoT) на инфраструктуре МТС, запускать тестовые зоны и пилотных сети 5G, в том числе и на инфраструктурных объектах. «Huawei обладает огромным опытом в развитии сетей пятого поколения, возглавляя гонку на пути к этой технологии», – отметил предправления Huawei Го Пина. Он добавил, что Huawei получила более 16 000 патентов в области 5G, и рассчитывает, что совместные c МТС усилия приблизят эпоху 5G в России.
Ранее все российские операторы заявили о готовности к тестированию 5G. Так, «Вымпелком» обещал несколько пилотных зон для тестирования таких технологий до конца года. Оператор планирует провести на них тесты, которые позволят ускоренно разворачивать фрагменты сети 5G в будущем и продемонстрировать приложения в области виртуальной реальности, медицины и интернета вещей, говорил его представитель. «Мегафон», ранее тестируя сети 5G, показывал возможности удаленной ультразвуковой диагностики, комплекса связи для оперативных служб города и единой мониторинговой платформы окружающей среды, перечислил его представитель.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах на Лондонской бирже по состоянию на 19.03 мск снизилась на 3,38% до $59,94 за баррель. Котировки упали ниже $60 за баррель впервые с января этого года.
При этом стоимость июльского фьючерса на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 4,94% до $50,84 за баррель.
Снижение цен на нефть произошло на фоне публикации данных о запасах нефти в США, отмечает Bloomberg. По данным американского минэнерго, коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю увеличились на 6,77 млн баррелей до 483,26 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2 млн баррелей. Рост запасов нефти в США объясняется увеличением добычи нефти. На прошлой неделе был зафиксирован исторический рекорд нефтедобычи – 12,4 млн б/с.
Говорить о встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского пока рано, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва пока не знает, какая будет политика у нового руководства Украины в отношении России и минских договоренностей.
«Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией», – сказал он, отметив, что не понимает, о каких переговорах идет речь. Переговоры о Донбассе в рамках контактной группы и нормандского формата Москва не считает переговорами с Россией. Кроме того, для проведения новой встречи в нормандском формате необходимо выполнить прежние договоренности, добавил министр.
На уточняющий вопрос РБК, что должен сделать Киев, чтобы Москва согласилась на прямые переговоры, Лавров ответил, что без выполнения этих договоренностей движение вперед невозможно.
Ранее руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский намерен инициировать референдум по поводу переговоров с Россией. Позже Зеленский уточнил, что речь идет об опросе, а не референдуме.
В мае в России было продано 28 739 автомобилей Lada – на 0,4% больше, чем годом ранее, сообщил «АвтоВАЗ». Тем не менее продажи Lada в годовом выражении замедлились после роста в апреле на 5,2% – в апреле в России было продано 32 316 Lada.
По итогам пяти месяцев продажи выросли на 3,6% до 143 418 машин. Самой продаваемой моделью, как и в апреле, была Granta. Было реализовано 11 095 шт. – рост на 30,7%. Осенью 2018 г. это семейство расширилось за счет новых кузовов, а сама Granta получила фирменный X-стиль. Второе место среди моделей Lada в мае сохранила Vesta: ее продажи составили 8818 автомобилей, рост на 14,9%.
Lada к концу мая заняла около 21% рынка, по оценке «АвтоВАЗа». При такой доле весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в мае мог составить около 137 000 машин. Это почти на 7% меньше, чем было продано в России в мае 2018 г., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Отчет АЕБ за май еще не публиковался.
В 2017–2018 гг. российский автомобильный рынок рос двузначными темпами, но в отдельные месяцы этого года продажи, напротив, показали отрицательную динамику: в феврале по сравнению с февралем 2018 г. они сократились на 3,6%, в апреле – на 2,7%.
Правительство поддерживало спрос с помощью программ льготного автокредитования и лизинга. За четыре месяца с начала года в рамках этих программ суммарно было продано более 49 000 автомобилей, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Из них 38 000 машин – по программе льготного автокредитования («Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль») и 11 000 шт. по программе льготного автолизинга («Свое дело», «Российский тягач» и «Льготный лизинг»). Выделенные средства на эти программы уже закончились. Теперь Минпромторг прорабатывает вопрос дополнительного выделения 10 млрд руб. из резервного фонда правительства: 6 млрд руб. на льготное автокредитование и 4 млрд руб. на льготный лизинг. По расчетам Минпромторга, это позволит дополнительно реализовать в 2019 г. около 65 000 машин.
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко. Ученого арестовали на два месяца.
О задержании Ковалева ранее сообщил адвокат другого обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаша – Виктора Кудрявцева. Накануне у ученого проходили обыски. По словам адвоката, эти дела связаны между собой, ранее Кудрявцеву предлагали дать показания на Ковалева.
Сын Кудрявцева рассказал «Медиазоне», что Ковалев был начальником отдела, где работал Кудрявцев, и участвовал в том же проекте «по европейской программе». Ковалев также проходил свидетелем по делу Кудрявцева.
Ковалев мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский институт в Брюсселе, писал «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, у него не было доступа к госстайне.
Кудрявцева задержали в июле 2018 г. По версии следствия, ученый передал Фон Кармановскому институту секретные сведения о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал».
В России 30% торговых центров после массовых внеплановых проверок, инициированных после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, приведены в идеальное противопожарное состояние, передает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева. По его словам, у остальных торговых центров удовлетворительный уровень противопожарного состояния. На сегодняшний день из-за грубейших нарушений закрытыми остаются 90 торговых центров (менее 1%).
Во время проверок были выявлены десятки тысяч нарушений требований пожарной безопасности, в частности схожие с теми, что были зафиксированы и в ТЦ «Зимняя вишня». Речь идет о захламленных эвакуационных выходах, неработающей системе противопожарной защиты (оповещение, дымоудаление и автоматическое пожаротушение). Проверки торговых центров проходили с марта по июль 2018 г.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 г. Жертвами пожара стали 60 человек, в том числе 37 детей. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детская комната. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел. Обвиняемыми по делу проходят семь человек – гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и ее сотрудник Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор компании – собственника ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор Юлия Богданова.