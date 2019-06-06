ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

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Лавров рассказал о предложении Госдепа провести в Крыму повторный референдум

Референдум о принадлежности Крыма, по итогам которого бывший частью Украины полуостров вошел в состав России, отражает волю проголосовавших. Это в частных беседах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признавал руководитель Госдепартамента США. «Не открою большого секрета, в апреле 2014 г. мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум»», - пересказал в интервью РБК позицию США Лавров. Российский министр это предложение не поддержал: «С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 18 марта 2018 г., когда присоединение к России поддержали более 96% жителей полуострова. Украина не признает легитимность голосования. Ее законодательство возможности такого референдума не предусматривало.

США также не признают результатов крымского референдума, который стал одной из причин введения американских санкций против России. Возврат Крыма Украине в Вашингтоне называют в числе базовых условий их отмены. В 2018 г. Госдепартамент выпустил декларацию «Крым – это Украина», в которой обвинил российские власти в пренебрежении международным порядком и неуважении «территориальной целостности суверенных наций». Также внешнеполитическое ведомство США указало на то, что референдум о присоединении Крыма 2014 г. был «незаконным» и «сфабрикованным». «Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением хорошо вооруженных российских войск» и о «свободном выборе» говорить в данном случае неуместно, отмечалось в заявлении.

Российские власти отвергают обвинения в подтасовке результатов референдума и не рассматривают возможности возврата Крыма. «Вы что - с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», – заявлял президент России Владимир Путин в 2018 г. в ответ на вопрос журналиста Андрея Кондрашова о том, при каких условиях Крым мог бы быть передан Украине.