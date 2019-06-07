Костин увидел признаки перегрева рынка потребкредитования
Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин увидел определенные сигналы, свидетельствующие о перегреве рынка потребительского кредитования в России. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), передает «Интерфакс».
«Мои эксперты все и замы говорят, что еще рынок не перегрет, но мне кажется, что определенные сигналы есть, и нужно осторожнее, по крайней мере, уже к концу этого года надо посмотреть и более внимательным быть к потребкредитам», – заявил Костин. Он отметил, что поддерживает подход Центробанка, который пытается вытеснить с рынка самые рискованные потребительские кредиты с высокими ставками.
В I квартале, по данным Frank RG, россияне взяли 1,9 трлн руб. кредитов, большая часть которых (1,05 трлн) – нецелевые необеспеченные кредиты. Их выдано на 25% больше, чем в январе – марте 2018 г. Всего выдачи розничных кредитов за год выросли на 16%, а ипотека – лишь на 3,5%.
В мае первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что регулятор внимательно следит за этой ситуацией. Рост розничного кредитования – это «объективный процесс, не нужно его запрещать», но ЦБ настораживает его скорость: это может оказаться ловушкой и для населения, и для банков, признавал он. Тулин признавал, что пока меры ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования не привели к заметному сокращению годовых темпов роста, но уже влияют на месячные и квартальные данные. По его словам, влияние на рынок оказывает усталость населения от «аскетического образа жизни».