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Минэкономразвития выступило против контроля ЦБ над частными банками

Регулятор банковского рынка не должен владеть коммерческими банками, иначе происходит конфликт интересов. Такое мнение высказал министр экономического развития Максим Орешкин на Петербургском экономическом форуме. «Я вообще считаю, что ЦБ не должен владеть коммерческими банками. Не может одна организация регулировать, надзирать и еще владеть активами – это неправильно», – цитирует его «Интерфакс».

По словам Орешкина, в последние годы происходит огосударствление в банковском секторе, а ЦБ – его «главный пропонент». «Мы считаем, что банковская сфера – это сфера, где должно быть больше конкуренции и больше частного капитала», – заключил он.

В настоящий момент у ЦБ есть контрольный пакет в Сбербанке. Фонд консолидации банковского сектора, который был ЦБ создан в 2017 г. для санации банков, контролирует другие крупные банки, в числе которых «ФК Открытие» (объединен с Бинбанком), «Промсвязьбанк», «Траст», Московский индустриальный банк и др.

Похожую идею ранее высказывал и глава ВТБ Андрей Костин, который предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.

Недавно Минэкономразвития опубликовало поправки в закон «О защите конкуренции», которые запрещают государству покупать пакеты акций и доли частных банков и финансовых компаний, работающих в условиях конкуренции. Против идеи Минэкономразвития выступил Минфин. Нужно доработать законопроект и вместо тотального запрета на экспансию ввести точечный: запретить нужно только те сделки, которые могут привести к ограничению конкуренции, считает Минфин.