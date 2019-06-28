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Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

Накануне Emirates NBD Bank получил одобрение регулятора ОАЭ на покупку Denizbank. Сбербанк рассчитывает продать турецкую «дочку» до конца II квартала текущего года.

В прошлом году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. В апреле стороны заключили соглашение, по которому 99,85% акций Denizbank оценены в 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу на 28 июня).

Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. у бельгийской группы Dexia. Головной офис кредитной организации находится в Турции, банк является пятым по величине в стране. Его сеть включает более 750 офисов, около 700 из которых расположены в Турции, остальные – в других странах (в Австрии, Германии, Бахрейне, России и на Кипре).