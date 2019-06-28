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Deutsche Bank решил провести масштабные сокращения персонала

Deutsche Bank задумался о масштабных сокращениях штата, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его данным, сейчас в крупнейшей кредитной организации обсуждается вопрос об увольнении 15 000–20 000 сотрудников. Это решение может быть связано попыткой Deutsche Bank снизить ожидаемые потери от санкций США, говорит другой источник издания, близкий к банку.

На конец марта в Deutsche Bank было 91 463 сотрудника, пишет газета. Таким образом, предполагаемые сокращения могут затронуть 16–22% персонала.

В июне газета The New York Times написала со ссылкой на семь источников, что власти США проверяют Deutsche Bank на предмет нарушения закона об отмывании денежных средств и совершения других финансовых преступлений. В частности, прокуроры затребовали у банка внутренние отчеты, заподозрив банк в подозрительных действиях и сделках. В некоторых из них участвовал старший советник Белого дома, зять президента США Джаред Кушнер.

Также в начале 2019 г. Deutsche Bank оказался втянут в скандалы, связанные с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. В последние месяцы он вел переговоры о слиянии с немецким Commerzbank, но они завершились неудачно в апреле. Кроме того, кредитная организация заявила, что создаст банк «плохих активов», которых у нее накопилось на 50 млрд евро.