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В работе приложения «Тинькофф банка» произошел второй сбой за сутки

В работе мобильного приложения «Тинькофф банка» произошел сбой. Клиенты банка жалуются на отсутствие доступа к приложению и личному кабинету, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего стабильность работы интернет-ресурсов. Сотруднику «Ведомостей» также не удалось подключиться к приложению банка.

Пользователи сообщили о проблемах в работе приложения и в социальных сетях. Сотрудники банка в ответ на жалобы в Twitter приносят извинения и обещают в скором времени все исправить. «Постараемся починить в течение двух часов. Простите за неудобства», – говорится в одном из подобных сообщений.

В пресс-службе «Тинькофф банка» «Ведомостям» подтвердили наличие проблем. По словам собеседника, у некоторых пользователей не отображаются счета в личном кабинете и мобильном приложении. Сбой затронул менее 0,1% клиентов. «Ранее утром были затруднения с авторизацией пользователей, которые также затронули менее 0,1% клиентов «Тинькофф», но сейчас функция авторизации восстановлена. Планируем в течение часа полностью восстановить работу приложения», – уточнил собеседник.

Накануне, 30 июня, клиенты банка уже жаловались на проблемы с доступом к приложению кредитной организации. Согласно данным Downdetector, больше всего пользователей беспокоили проблемы со входом в систему (80%). Банк подтвердил наличие сбоя, вскоре он был устранен.