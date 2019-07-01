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Тиньков в ходе SPO TCS Group купил GDR на $10 млн

Олег Тиньков, основной владелец группы TCS Group, в которую в том числе входят «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», купил глобальные депозитарные расписки (GDR) компании на $10 млн в ходе ее SPO, следует из материалов TCS на сайте Лондонской биржи.

Согласно документу, Тиньков получил 555 556 бумаг по цене $18. Несколько топ-менеджеров «Тинькофф банка» также приобрели бумаги TCS Group в ходе размещения, всего на покупку GDR они потратили $779 000.

Председатель правления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз стал владельцем GDR на $223 650, финансовый директор банка Илья Писемский приобрел бумаги на $198 000. Руководитель «Тинькофф мобайла» Георгий Чесаков купил GDR на $90 580, руководитель управления корпоративных финансов банка Сергей Пирогов – на $88 940, операционный директор банка Станислав Близнюк – на $88 940, главный директор по информационным технологиям банка Вячеслав Цыганов – на $88 940.

Всего TCS Group в ходе SPO разместила 16,7 млн GDR, одна расписка представляет одну акцию класса А по цене $18 за одну расписку, привлекла чуть больше $300 млн. Расчеты будут завершены 2 июля. В результате допэмиссии доля Тинькова сократилась с 43,8 до 40,4%, сообщала группа. Дополнительный капитал нужен банку, чтобы соответствовать увеличивающимся требованиям ЦБ и поддержать рост кредитного портфеля: банк пересмотрел прогноз роста более чем с 40% как минимум до 60% по итогам этого года.