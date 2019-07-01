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Юсупов обвинил РСПП в давлении на следствие по делу Калви

Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов прокомментировал решение объединенной комиссии по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) внести его в список неблагонадежных корпоративных партнеров на год, передает «Интерфакс». «Я расцениваю такие действия состава арбитров как распространение сведений, порочащих мою честь, достоинство или деловую репутацию, и рассматриваю возможность обращения в суд за защитой своих прав», – заявил бизнесмен агентству.

По его словам, площадка РСПП была использована для давления на него и на следствие. Во время разбирательства с участием арбитров союза были проигнорированы положения регламента разрешения споров комиссией. Стороны были в неравном положении, дело рассматривалось с участием «очевидно предвзятого арбитра» на основании искаженных данных, предоставленных в одностороннем порядке инициирующей стороной, считает Юсупов.

Юсупов рассказал, что он обратился в правоохранительные органы после того, как ему стало известно о масштабных злоупотреблениях некоторых менеджеров Baring Vostok. Аудиторы PricewaterhouseCoopers и заключения других российских и иностранных юридических компаний подтвердили эту информацию. Юсупов также напомнил, что ранее по делу о краже 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» признал вину экс-председатель правления банка Алексей Кордичев.

Ранее РСПП сообщил о личной заинтересованности Юсупова в развитии уголовного дела и нахождении под арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров. Союз рекомендовал Юсупову уведомить Следственный комитет России об отсутствии необходимости уголовного преследования сотрудников Baring Vostok и членов совета директоров «Восточного» до рассмотрения судом соответствующего гражданско-правового спора.

Конфликт за контроль над банком «Восточным» начался после того, как представляющая интересы Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings Limited отказалась исполнить опцион от 2016 г., заключенный до слияния «Юниаструм банка» и «Восточного». Речь идет о продаже Baring Vostok компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». В рамках соглашения стороны должны были урегулировать вопрос, связанный с 2,5 млрд руб. долга Первого коллекторского бюро (ПКБ) перед «Восточным». Опцион предусматривал, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не станут мешать урегулированию задолженности бюро. В марте 2018 г. «Финвижн» попыталась исполнить опцион, но Evison не стала продавать 9,9% акций «Восточного», объяснив свое решение тем, что перед слиянием банков из «Юниаструма» были выведены активы.

В феврале этого года Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного». Калви, троих сотрудников Baring Vostok, Кордичева и гендиректора ПКБ Максима Владимирова арестовали и обвинили в мошенничестве. В апреле Калви и Кордичеву изменили меру пресечения на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему находятся в СИЗО. Помимо Кордичева никто из фигурантов дела не признал вину. В свою очередь Кордичев дал показания на других обвиняемых.