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Юсупов обвинил РСПП в давлении на следствие по делу Калви

Ведомости
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Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов прокомментировал решение объединенной комиссии по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) внести его в список неблагонадежных корпоративных партнеров на год, передает «Интерфакс». «Я расцениваю такие действия состава арбитров как распространение сведений, порочащих мою честь, достоинство или деловую репутацию, и рассматриваю возможность обращения в суд за защитой своих прав», – заявил бизнесмен агентству.

По его словам, площадка РСПП была использована для давления на него и на следствие. Во время разбирательства с участием арбитров союза были проигнорированы положения регламента разрешения споров комиссией. Стороны были в неравном положении, дело рассматривалось с участием «очевидно предвзятого арбитра» на основании искаженных данных, предоставленных в одностороннем порядке инициирующей стороной, считает Юсупов.

Юсупов рассказал, что он обратился в правоохранительные органы после того, как ему стало известно о масштабных злоупотреблениях некоторых менеджеров Baring Vostok. Аудиторы PricewaterhouseCoopers и заключения других российских и иностранных юридических компаний подтвердили эту информацию. Юсупов также напомнил, что ранее по делу о краже 2,5 млрд руб. у банка «Восточный» признал вину экс-председатель правления банка Алексей Кордичев.

Ранее РСПП сообщил о личной заинтересованности Юсупова в развитии уголовного дела и нахождении под арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров. Союз рекомендовал Юсупову уведомить Следственный комитет России об отсутствии необходимости уголовного преследования сотрудников Baring Vostok и членов совета директоров «Восточного» до рассмотрения судом соответствующего гражданско-правового спора.

Конфликт за контроль над банком «Восточным» начался после того, как представляющая интересы Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings Limited отказалась исполнить опцион от 2016 г., заключенный до слияния «Юниаструм банка» и «Восточного». Речь идет о продаже Baring Vostok компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». В рамках соглашения стороны должны были урегулировать вопрос, связанный с 2,5 млрд руб. долга Первого коллекторского бюро (ПКБ) перед «Восточным». Опцион предусматривал, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не станут мешать урегулированию задолженности бюро. В марте 2018 г. «Финвижн» попыталась исполнить опцион, но Evison не стала продавать 9,9% акций «Восточного», объяснив свое решение тем, что перед слиянием банков из «Юниаструма» были выведены активы.

В феврале этого года Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного». Калви, троих сотрудников Baring Vostok, Кордичева и гендиректора ПКБ Максима Владимирова арестовали и обвинили в мошенничестве. В апреле Калви и Кордичеву изменили меру пресечения на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему находятся в СИЗО. Помимо Кордичева никто из фигурантов дела не признал вину. В свою очередь Кордичев дал показания на других обвиняемых.

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Политика
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CNBC: Россия произведет не более 60 ракет «Авангард» из-за их стоимости

Ведомости
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Россия произведет не более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард» из-за того, что не смогла найти поставщика углеродного волокна с нужными характеристиками, передает телеканал CNBC со ссылкой на данные доклада американской разведки. «Разработка выходит слишком дорогостоящей», – уточнил телеканалу один из источников, знакомый с содержанием доклада.

Ракеты «Авангард» будут применяться на боевом дежурстве уже с 2020 г., так как это приоритетный проект, отмечается в докладе. «Это оружие, как ожидается, достигнет первоначальной оперативной готовности к 2020 г.», – уверены источники, знакомые с содержанием доклада. Американская разведка считает, что разработка такого оружия – это существенный шаг, который позволит Кремлю обойти в данной сфере США и Китай, отмечает телеканал.

В октябре 2018 г. CNBC сообщал о том, что у российской стороны имеются проблемы с поставками углеволокна для ракет. Этот материал должен выдерживать экстремальные температуры во время полета на гиперзвуковых скоростях. По информации американской разведки, Москва пока еще не смогла найти альтернативное углеродное волокно, отмечает телеканал.

Президент Владимир Путин впервые рассказал о серийном производстве новейшего комплекса «Авангард» 1 марта 2018 г., выступая с посланием перед Федеральным собранием. «Уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает», – говорил он. Система может перемещаться в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, рассказывал Путин. По его словам, крылатый блок ракеты летит в условиях плазмообразования. «Он идет к цели как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию», – говорил Путин.

Новое оружие, которое показал Путин

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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Ведомости
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В Гонконге полицейские применили слезоточивый газ против сотен протестующих, ранее взявших штурмом здание парламента, передает Reuters. По информации агентства, митингующие повредили находившиеся в здании картины, разрисовали стены граффити в честь годовщины возвращения территории Гонконга в состав Китая в 1997 г. Часть протестующих требовала отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм. Демонстранты скандировали: «Свободный Гонконг».

Как отмечает Reuters, полиции удалось разогнать большую часть протестующих. Некоторые из демонстрантов пытались укрыться от распыленного слезоточивого газа под зонтами. У многих из протестующих были средства защиты – маски, очки и каски, у некоторых руки были обернуты в пленку, уточняет агентство. На улице возле здания парламента разбросаны бутылки с водой, обломки вещей. С некоторых улиц, расположенных вблизи здания парламента, полиция начала убирать металлические заграждения, блокирующие проезд автомобилям.

После столкновений у здания парламента часть протестующих парализовала часть зданий Международного финансового центра Гонконга (комплекс зданий расположен на береговой линии центрального района города – «Ведомости»). Протестующие заблокировали движение на улице при помощи металлических барьеров.

Акции протеста в Гонконге проходят уже несколько недель. Их участники выступают против принятия законопроекта о выдаче из Гонконга на материковую территорию Китая граждан, подозреваемых в нарушении законов КНР. Протестующие опасаются, что судебные разбирательства в судах, подконтрольных коммунистической партии, не будут беспристрастными. Законопроект подготовили местные власти. После начала акций протеста, 15 июня, законопроект был отозван. Будет ли он принят, неизвестно.

Несколько финансовых консультантов рассказали Reuters, что законопроект об экстрадиции побудил некоторых гонконгских магнатов начать выводить личные активы за границу.

Как напоминает Reuters, Гонконг вернулся в состав Китая в соответствии с принципом «одна страна, две системы». Этот принцип допускает свободы, которых нет в материковом Китае, например свобода протестов и независимая судебная система.

Протестующие в Гонконге попытались взять штурмом здание парламента

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Финансы
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Обвиняемый в растрате глава банка «Тройка» экстрадирован в Россию

Ведомости
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Председатель правления банка «Тройка» Сергей Ильин экстрадирован из Черногории в Россию, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Ему вменяется хищение чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК).

По версии следствия, в августе – сентябре 2009 г. соучастники Ильина изготовили комплекты подложных документов на получение фиктивными организациями кредитов в «Тройке» и передали их сотрудникам кредитного отдела банка. Ильин же, используя свое служебное положение, одобрил выдачу кредитов, говорится в сообщении Генпрокуратуры. На основании заключенных кредитных договоров со счета банка на счета подконтрольных членам организованной группы организаций перечислены денежные средства на общую сумму 52,5 млн руб. На тот период Ильин вместе с женой и сыном владел контрольным пакетом акций банка.

Центробанк обнаружил проблемы в «Тройке» в 2010 г. и ввел в октябре временную администрацию. В 2015 г. регулятор отозвал лицензию у банка в связи с достаточностью капитала ниже 2% и снижением размера собственных средств ниже минимального значения.

Поскольку Ильин скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск. В октябре 2018 г. НЦБ Интерпола Черногории сообщил о его задержании на территории своего государства.

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Политика
Новости

Суд арестовал Навального на 10 суток за участие в марше в поддержку Голунова

Ведомости
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Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток оппозиционного политика Алексея Навального за участие в марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Акция проходила 12 июня, в День России, в центре Москвы. Навального задержали на марше и составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Навальный свою вину не признал. «В качестве доказательств моего нарушения полицейские предоставляют рапорт, что я перекрывал улицу, по которой я даже не шел, и фотографии, на которых меня даже нет», – написал политик в Twitter. Он предположил, что у такого решения суда был «политический мотив».

Ранее Навальный заявлял о том, что ему вменяют организацию несогласованного шествия. Об этом он написал в Twitter после задержания. Тогда же он предположил, что его хотят изолировать на время, когда будут приниматься решения о допуске кандидатов на выборы в Мосгордуму. Несколько сторонников Навального объявили о своем выдвижении, среди них – юрист ФБК Любовь Соболь.

В прошлом году Навальный был арестован за акцию «Забастовка избирателей» на 30 суток. Сразу после выхода из спецприемника его задержали, а после арестовали на 20 суток за другую акцию – против повышения пенсионного возраста.

Марш в поддержку Голунова прошел 12 июня. Акция не была согласована властями Москвы. По данным «ОВД-инфо», всего было задержано 549 человек.

Все административные аресты Алексея Навального

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Политика
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ЦИК заявил об административном давлении на избиркомы Петербурга

Ведомости
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась в Следственный комитет (СКР) и Генпрокуратуру с просьбой взять под контроль изучение материалов, переданных в правоохранительные органы городской избирательной комиссией, рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Примерно в 10% комиссий были обнаружены «достаточно сильные отклонения от общепринятых норм и даже федеральных законов», отметил Булаев. По мнению Булаева, нарушающие закон комиссии действовали не самостоятельно, они явно находятся под воздействием административного ресурса.

«Эти нарушения в работе комиссий, на наш взгляд, складываются не из-за того, что люди не могут или не хотят, а из-за того, что на них оказывается достаточно сильное административное давление со стороны глав муниципальных образований и, возможно, глав районов», – сообщил Булаев. Однако он не стал уточнять, кто именно является источником такого давления, это задача следственных органов, настаивает зампред ЦИК. По его словам, сейчас поступило уже более 200 жалоб на организацию муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.

ЦИК пока не планирует добиваться отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, хотя такой вопрос прорабатывался, заявил Булаев. По его словам, все необходимые полномочия для обращения в суд с такой инициативой имеются и у ЦИК, и у городской комиссии Санкт-Петербурга. Однако принятые меры позволяют говорить о том, что в настоящий момент зарегистрироваться в качестве кандидатов смогли все желающие.

Ранее участники муниципальной кампании в Санкт-Петербурге неоднократно жаловались на муниципальные избиркомы, которые скрывали информацию о назначенных выборах, а также чинили всяческие препятствия для подачи документов.

Как сообщила в понедельник на совещании в ЦИК зампредседателя городской избирательной комиссии Алла Егорова, в пяти муниципальных округах (МО) продлены сроки приема документов. Полномочия двух муниципальных комиссий – МО Саперный и МО Сампсониевский – переданы территориальным избирательным комиссиям. Кроме того, избиркомы обязали рассмотреть документы кандидатов, которые в последний день приема попали в помещение избиркома района Полюстрово, но так и не смогли подать их на регистрацию.

Бизнес
Новости

Суд обязал семью владельцев «Трансаэро» вернуть 60 млн рублей дивидендов

Ведомости
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Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил решение Арбитражного суда Ленинградской области о признании законной выплаты дивидендов в размере около 60 млн руб. за 2013 г. основным акционерам «Трансаэро» Ольге и Александру Плешаковым, а также миноритариям. Копия решения размещена в картотеке судебных дел.

«Взыскать в конкурсную массу ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» с Плешаковой Ольги Александровны – 23 512 587 руб., с Плешакова Александра Петровича – 23 300 996 руб. 80 коп., с Анодиной Татьяны Григорьевны – 3 835 279 руб., с Плешаковой Натальи Александровны – 4 474 476 руб. 60 коп., с Плешаковой Татьяны Александровны – 4 474 476 руб. 60 коп.», – говорится в резолютивной части постановления суда. Суд также постановил взыскать с ответчиков в доход государства госпошлину за рассмотрение заявления. При этом суд отказался по ходатайству конкурсного управляющего Алексея Белокопыта взыскать с ответчиков еще 21,6 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда можно обжаловать в Арбитражном суде Северо-Западного округа в течение месяца.

В 2015 г. «Трансаэро» из-за финансовых проблем прекратила полеты. Долги компании на тот момент превышали 250 млрд руб. В сентябре 2017 г. авиакомпанию признали банкротом.

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Бизнес
Новости

РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер

Ведомости
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Совместное предприятие Игоря Ротенберга и «Ростеха» – «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС) – может стать единственным исполнителем работ по установке и обслуживанию камер для фиксации нарушений правил дорожного движения. Соответствующее предложение замминистра транспорта Алексей Семенов в конце июня направил вице-премьеру Максиму Акимову. С документом ознакомился РБК, его подлинность изданию подтвердил источник в правительстве.

Семенов отмечает, что система «Платон», оператором которой является РТИТС, имеет разветвленную телекоммуникационную, навигационно-информационную и придорожную инфраструктуру, которая необходима для создания эффективной системы фиксации нарушений ПДД. Систем, сравнимых с «Платоном» по мощности и охвату, нет, считают в Минтрансе.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер. По информации газеты, проект соответствующего постановления готовит Минкомсвязи.

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер. По его мнению, это поставит под вопрос существование целого рынка.

Бизнес
Новости

«Транснефть» возобновила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в полном объеме

Ведомости
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«Транснефть» возобновила прокачку по нефтепроводу «Дружба» в полном объеме потребителям трубной нефти в рамках заявок, заявил представитель транспортной компании. По его словам, прокачка по трубе в порты осуществляется в остаточном объеме.

Ранее вице-президент компании Сергей Андронов заявлял, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» должна быть восстановлена 1 июля, когда нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет вытеснена из системы, передавал ТАСС. В частности, он предупреждал, что это приведет к некоторому снижению отгрузок через порты.

Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре впервые 19 апреля. Страны ЕС прекратили ее прокачку. Загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти, отмечали в «Транснефти».

Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу». По оценкам Минэнерго, общий ущерб от загрязнения хлорорганикой российской нефти составил около $100 млн.

В конце июня на одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой. Это произошло из-за раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, объяснили в «Транснефти». В «Белнефтехиме» отмечали, что обе ветки трубопровода «Дружба» будут полностью очищены от загрязненной российской нефти только к середине августа.

Технологии
Новости

МТС рассматривает переход с Нью-Йоркской на Лондонскую биржу

Ведомости
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Выход на Лондонскую биржу (LSE) может стать для МТС одной из альтернатив листинга на бирже Нью-Йорка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на обзор «Ренессанс капитала».

«Решения по делистингу ADR (американских депозитарных расписок) с американской биржи пока не принято. МТС рассматривает различные варианты, включая листинг GDR (глобальных депозитарных расписок) на LSE», – говорится в обзоре. «Интерфакс» уточняет, что авторы обзора ссылаются на слова топ-менеджеров МТС – встреча с ними прошла на прошлой неделе.

Идея изначально не принадлежит МТС, менеджменту оператора ее предложили инвесторы в качестве «переходной», и сейчас она обсуждается как одна из возможных, уточнил «Интерфаксу» аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович (это же он подтвердил «Ведомостям»).

МТС продолжает диалог с инвесторами и внешними консультантами, рассматривая различные варианты возможных шагов, и рассчитывает представить свое видение к началу осени, заявил представитель оператора. МТС по-прежнему видит стратегические преимущества в увеличении объемов торгов акциями на Московской бирже, отметил он. Сообщения о том, что МТС обсудит с инвесторами значимость листинга на Нью-Йоркской бирже и распределение акций в свободном обращении, появились в феврале 2019 г.

«В существующих экономических и геополитических условиях листинг в Нью-Йорке сейчас не дает нам каких-то дополнительных преимуществ с точки зрения капитализации нашего телекомактива», – объяснял президент АФК «Система» Андрей Дубовсков в интервью «Ведомостям» в мае 2019 г. С учетом косвенного владения МТС принадлежит АФК «Система» на 55,64%. Чуть менее 37% капитала МТС представлено в виде ADR и около 8% – в виде обыкновенных акций, торгующихся на Московской бирже.

В январе прошлого года минфин США включил основного совладельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова (наряду с другими российскими миллиардерами из списка Forbes) в список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых США считают близкими к руководству России (никаких ограничений включение в этот список не предусматривает). В июне прошлого года члены конгресса США попросили Белый дом рассмотреть возможность включить в санкционный список Евтушенкова, «Систему» и МТС.

Представитель АФК «Система» отказался от комментариев.

Политика
Новости

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Ведомости
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Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий наводнения в регионе.

Местонахождение еще девяти человек не установлено, добавил вице-премьер. Пострадал 751 житель региона, из них 153 госпитализированы.

Ранее ТАСС и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на источники о гибели семерых человек в результате наводнения. По информации агентств, еще девять считаются пропавшими без вести.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Оно затронуло почти 50 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 4000 строений подтоплено. 29 июня регион посетил президент Владимир Путин. Он провел совещание по поводу наводнения и поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

Бизнес
Новости

Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев пригрозил наказывать нефтяные компании за рост цен на топливо в отсутствие ценовых соглашений, передает ТАСС. «Людям важны цены как на бензоколонке, так и цены, которые есть в авиакассах», – заявил Медведев на совещании с вице-премьерами. Он попросил курирующего топливно-энергетический сектор вице-премьера Дмитрия Козака последить за происходящим на рынке. «Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить кому-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», – пообещал Медведев.

По словам премьера, экономические механизмы регуляции цен «хороши сами по себе». Медведев рассчитывает на действие сдерживающих факторов. Он также надеется, что компании, поставляющие нефтепродукты, услышат его. «Что касается так называемого обратного акциза на керосин и поручения президента, нужно как можно скорее вносить этот законопроект», – добавил Медведев.

С 1 июля прекратилось действие соглашения между Федеральной антимонопольной службой, Минэнерго и крупнейшими нефтяными компаниями. Как отметил Медведев, существовавшая договоренность позволила «избежать необоснованного повышения цен», однако теперь многих волнует вопрос о том, что будет с ценами на топливо в будущем. Соглашение было временной мерой, пояснил Медведев. По его словам, должны работать экономические механизмы, такие как механизм возвратного акциза на переработанную нефть, частичная компенсация разницы между экспортными и внутренними ценами.

В конце прошлого года правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В рамках соглашения действовал демпфирующий механизм: правительство частично возмещало компаниям недополученную прибыль при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены были выше условных внутренних цен. Помимо этого сейчас государство компенсирует нефтяным компаниям 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизельного топлива для сдерживания роста цен. В 2020 г. формула компенсации изменится: нефтяникам будут возвращать 68 и 65% этой разницы.

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