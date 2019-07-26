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Сбербанк сообщил о персонализации своих банкоматов

Сбербанк персонализировал меню своих банкоматов, сообщает пресс-служба кредитной организации. После прохождения идентификации клиент на главном экране увидит те пункты меню, которые он чаще всего использует. Система будет предлагать клиенту наиболее часто используемые суммы снятия наличных, регулярно совершаемые операции и даже поздравит его с днем рождения, предложив подарок.

Также банк обещает клиентам актуальные предложения, подобранные под их интересы.

По информации пресс-службы, новый функционал уже доступен в 44 000 банкоматов, а до конца 2019 г. его распространят на всю сеть банкоматов, имеющих сенсорный экран. По словам старшего вице-президента банка Сергея Мальцева, персонализация банкоматов позволит клиентам экономить время и получать подходящие именно им услуги.

Сбербанк – крупнейший российский банк. Контрольный пакет в нем принадлежит Центробанку.