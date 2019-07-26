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Сбербанк сообщил о персонализации своих банкоматов

Ведомости
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Сбербанк персонализировал меню своих банкоматов, сообщает пресс-служба кредитной организации. После прохождения идентификации клиент на главном экране увидит те пункты меню, которые он чаще всего использует. Система будет предлагать клиенту наиболее часто используемые суммы снятия наличных, регулярно совершаемые операции и даже поздравит его с днем рождения, предложив подарок.

Также банк обещает клиентам актуальные предложения, подобранные под их интересы.

По информации пресс-службы, новый функционал уже доступен в 44 000 банкоматов, а до конца 2019 г. его распространят на всю сеть банкоматов, имеющих сенсорный экран. По словам старшего вице-президента банка Сергея Мальцева, персонализация банкоматов позволит клиентам экономить время и получать подходящие именно им услуги.

Сбербанк – крупнейший российский банк. Контрольный пакет в нем принадлежит Центробанку.

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Бизнес
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Reuters сообщил о планах России продлить на год договор о транзите газа через Украину

Ведомости
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Москва планирует перезаключить сделку с Киевом о транзите газа в Евросоюз на короткий срок, чтобы выиграть время для завершения строительства трубопроводов в обход Украины, передает Reuters со ссылкой на четыре источника. Договор о транзите газа из России через Украину истекает в конце 2019 г.

Один из источников указал, что для российской стороны подошло бы продление сделки на один год, в то время как Украина намерена добиваться десятилетнего контракта на выгодных для себя условиях. Евросоюз поддерживает позицию Киева в этих переговорах, уточняет издание. «Газпром» и Минэнерго России отказались комментировать агентству эту информацию.

Ранее «Ведомости» выяснили, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил 16 сентября провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с участием представителей России и Украины, посвященную продлению контракта на транзит газа.

«Газпром» строит два трубопровода в обход Украины. При этом начало работы второй нитки «Турецкого потока» (15,75 млрд куб. м) зависит от готовности газопроводов на маршруте Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия, из которых ни один еще не построен. Кроме того, Дания еще не согласовала строительство «Северного потока – 2».

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ЦИК Украины объявил об итогах обработки 100% протоколов на выборах в Раду

Ведомости
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По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Верховную раду Украины партия президента Владимира Зеленеского «Слуга народа» набрала 43,16% по партийным спискам, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Пророссийская партия Юрия Бойко и Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» заняла второе место с 13,05%. Партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко – «Батькивщина» и «Европейская солидарность» — набрали 8,18 и 8,1% соответственно. Электоральный барьер в 5% прошла также партия Святослава Вакарчука, она набрала 5,82%.

Остальные участвовавшие в выборах партии – их 17 – не преодолели барьер. Больше всех к нему приблизилась «Радикальная партия Олега Ляшко», она набрала 4,01% голосов.

В мае во время церемонии своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Рады. Досрочные выборы депутатов украинского парламента нового созыва состоялись 21 июля.

На Украине смешанная система выборов в Раду: половина из 450 депутатов избираются по партийным спискам, еще половина – по одномандатным округам. Для того чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии нужно набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции. «Слуга народа» лидирует и по партспискам, и по одномандатным округам.

Как проходили выборы в Верховную раду Украины. Фотографии

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Политика
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Экипаж задержанного на Украине российского танкера прилетел в Москву

Ведомости
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Члены экипажа российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил в Одесской области, прибыли в Москву, сообщает корреспондент «Интерфакса». По его данным, они прилетели в аэропорт «Домодедово» рейсом из Кишинева.

Согласно данным на сайте аэропорта, в 3:37 мск туда прибыл совмещенный рейс Air Moldova и S7. Выдача багажа окончена, отмечается в сообщении.

Капитан Nika Spirit Илья Дробязко по прибытии в Москву рассказал «Интерфаксу», что не собирается давать показания украинскому суду, так как он не свидетель по делу о конфликте в Керченском проливе. Экипаж судна не нарушал ни украинских, ни российских законов, подчеркнул он: перед заходом в Измаил все формальности были соблюдены.

Люди, которые представились сотрудниками военной прокуратуры Одессы, пришли на следующий день после того, как судно пришвартовалось у судоремонтного завода, рассказал Дробязко. Экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя он и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства, отметил капитан Nika Spirit. Представители прокуратуры разъяснили права и обязанности членам экипажа, добавил он: «Все было мирно, разрешали связываться с родными».

Старший механик российского танкера Сергей Карпов также сообщил «РИА Новости», что действия украинских силовиков были корректными, они не грубили и не применяли силу. Карпов отметил, что моряки поначалу приняли ситуацию за шутку: «Потом посмотрели – все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное».

О том, что Nika Spirit задержан в порту Измаил, 25 июля сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Она утверждает, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. На борту были 10 моряков. Они непричастны к нарушению законодательства, поясняла СБУ.

Новости СМИ2
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Финансы
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Хакеры стали продавать мошенникам адреса популярных у клиентов банкоматов

Ведомости
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На черном рынке банковских данных россиян выросли цены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании DeviceLock и еще нескольких представителей компаний, которые занимаются информационной безопасностью. В исследовании говорится, что в начале года выписку по счету клиента за месяц можно было купить за 2000 руб., сейчас она обойдется желающему в 15 000 руб. Кроме того, на этом рынке появилась и новая услуга – продажа адресов банкоматов, которыми пользовался клиент банка в течение месяца. Узнать перечень банкоматов, популярных у конкретного клиента, можно за 8000–15 000 руб.

Сейчас успех мошенников зависит от наличия у них персональных данных клиентов, так как более 90% хищений осуществляется с помощью методов социальной инженерии, объясняют аналитики рост цен на черном рынке персональных данных россиян. Однако число банков, о чьих клиентах злоумышленники хотят узнать побольше, сократилось. Мошенникам интересны прежде всего крупные кредитные организации с большой базой, в идеале – с большим количеством премиальных клиентов с дебетовыми картами, рассказал газете источник в одном из банков.

В ЦБ признали проблему, но заявили, что рост цен на подобные услуги свидетельствует об эффективности мер по противодействию утечкам: злоумышленникам стало сложнее получить информацию. Однако официальную статистику по хищениям средств физлиц по итогам полугодия ЦБ не раскрывает. За прошлый год мошенникам удалось похитить почти в 1,5 раза больше денег с карт россиян – 1,4 млрд руб., по данным ЦБ, это на 44% больше, чем годом ранее.

Самая распространенная схема мошенничества выглядит так: злоумышленник представляется сотрудником службы безопасности банка. У него уже есть некоторые сведения о клиента. Используя эти данные, он пытается войти в доверие, усыпить бдительность жертвы и заставить ее сообщить недостающую для списания денег с карты информацию. В последнее время мошенники стали подменять номера: например, при входящем звонке жертве высвечивается настоящий номер службы поддержки банка.

Новости СМИ2
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Политика
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Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос

Ведомости
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Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы. Об этом сообщила Соболь на своей странице в соцсети Twitter. «Я до сих пор не знаю, на каком основании и по какому поводу была задержана», – заявила она. По ее словам, в ОВД приехал следователь из Следственного комитета и вручил ей повестку, по которой Соболь должна явиться на допрос к 11 утра. «В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают», – добавила она.

Мосгоризбирком 25 июля решил оставить без изменения решение окружной избирательной комиссии, которая отказала Соболь в регистрации ее кандидатом в депутаты по 43-ему округу Москвы. Такое решение комиссия вынесла на основании заключения графологов, признавших недействительными часть подписей москвичей, предоставленных Соболь для регистрации ее кандидатом в депутаты. Соболь с этим решением не согласилась, заявив, что у нее есть результаты независимой экспертизы, признавшей подписи правильными. Юрист заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома и будет там ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Около полуночи охрана вывела из здания сначала журналистов, а затем вынесла Соболь вместе с диваном, на котором она сидела.

Следственный комитет 24 июля возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома 14 июля. Участников той акции обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Стихийный митинг был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере за регистрацию кандидатов в Мосгордуму.

Вечером 24 июля следователи пришли с обысками к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и муниципальному депутату Николаю Баландину. Жданов и Гудков были также вызваны на допрос. Гудков отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на ст. 51 Конституции, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких. На допрос следователи вызывали также Геннадия Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь и Елену Русакову.

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Технологии
Новости

Apple заявила о покупке модемного бизнеса Intel

Ведомости
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Apple приобретет большую часть модемного бизнеса Intel, говорится в сообщениях, опубликованных на сайтах Apple и Intel. Сумма сделки оценивается в $1 млрд. Она закроется в конце года.

Согласно подписанному сторонами соглашению, Apple получит более 17 000 патентов на беспроводные технологии, в том числе на различные протоколы стандартов сотовой связи и архитектуры модемов. Intel сохранит возможность разрабатывать модемы для приложений на ПК, для устройств интернета вещей и автономных транспортных средств.

О том, что Apple ведет переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов, сообщила 23 июля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. WSJ называла готовящуюся сделку стратегической для Apple, которая стремится к лидерству при внедрении технологии 5G. По мнению WSJ, сделка выгодна и компании Intel, которая смогла таким образом избавиться от убыточного производства. По данным газеты, компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов около $1 млрд. Таким образом, Intel готова отказаться от бизнеса по производству модемов для смартфонов, чтобы сосредоточиться на разработках 5G-технологий для других устройств.

Технологии
Новости

Грузовой космический корабль компании Илона Маска вышел на орбиту

Ведомости
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Грузовой космический корабль Cargo Dragon, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, вышел на орбиту Земли, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Он должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС) 27 июля. Запуск грузовика к МКС стал 18-м по счету в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX и был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал.

Cargo Dragon доставит на МКС около 2,3 т продовольствия, а также оборудования и материалов для научных экспериментов. Среди аппаратов, которые на МКС доставит Cargo Dragon, значится американский космический биомедицинский 3D-принтер, разработанный американскими компаниями Techshot и nScrypt. С его помощью на МКС проведут эксперименты по 3D-печати сердечных тканей и органов.

Это не первая стыковка, которую проведет Cargo Dragon с МКС. В начале мая космический грузовик уже доставил на МКС около 2,5 т продуктов и материалов для научных экспериментов и оборудования. В частности, он привез приборы Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) и Space Test Program-Houston 6 (STP-H6). Первый установят на корпусе МКС, чтобы измерять содержание углекислого газа в атмосфере Земли. Второй предназначен для демонстрации новой технологии генерации пучков переменного рентгеновского излучения в космосе.

Компания SpaceX была основана американский инженером и миллиардером Илоном Маском в 2002 г. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, а также космический грузовик Cargo Dragon. Ракеты-носители были спроектированы многоразовыми, а грузовой корабль проектировался специально для нужд МКС. Также компания испытывает капсулу для запуска астронавтов в космос и пассажирскую версию космического корабля. Помимо SpaceX Маск является сооснователем PayPal, создателем производителя электрокаров Tesla.

Компания Илона Маска запустила к МКС космический корабль Crew Dragon. Фотографии

Политика
Новости

Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома

Ведомости
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Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь». Мосгоризбирком 25 июля отклонил жалобу Соболь на отказ в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. В ответ на это Соболь заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома и будет там ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Около полуночи охрана вывела из здания сначала журналистов, а затем вынесла Соболь вместе с диваном, на котором она сидела.

На своей странице в Twitter Соболь затем сообщила: «Я в ОВД Тверского района. Якобы начальник ЧОП Мосгоризбиркома написал заявление о воспрепятствовании деятельности. Хотят взять объяснение. Задерживали очень грубо, когда журналисты отошли». По словам Соболь, ее отвели к оперуполномоченному, не дожидаясь адвоката. Позже ее адвокат Иван Сустин заявил «Дождю», что пока неизвестно, за что именно задержали Соболь. В здание ОВД, по словам Сустина, его не пускают.

Ранее окружные избирательные комиссии сочли, что у ряда оппозиционеров большее количество недействительных подписей, чем положено по закону, вследствие чего их не допустили к выборам. Помимо Соболь не были зарегистрированы кандидатами глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, политик Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, соратник Алексея Навального Иван Жданов, члены партии «Яблоко» Елена Русакова, Кирилл Гончаров и Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова и Юлия Галямина. В ответ на действия властей в Москве 20 июля прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция, по разным данным, собрала от 12 000 до 22 500 участников.

Соболь с решением Мосгоризбиркома не была согласна: она сослалась на результаты независимой графологической экспертизы, которая признала забракованные подписи действительными.

Политика
Новости

Палестина объявила о приостановке всех договоренностей с Израилем

Ведомости
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Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о том, что Палестина приостанавливает все соглашения, достигнутые с Израилем. Об этом со ссылкой на политика сообщили израильские газета Jerusalem Post и издание Arutz Sheva. «Мы протягиваем руку миру, но не сдадимся перед мерами, к которым прибегают оккупанты», – цитирует палестинского лидера Arutz Sheva. Такое решение палестинские власти приняли в ответ на действия Израиля в Восточном Иерусалиме, объясняют израильские СМИ.

В июне верховный суд Израиля решил, что палестинцы нарушили запрет на сооружение населенных пунктов на востоке Иерусалима, и постановил снести постройки. Жители этих населенных пунктов отказались самостоятельно демонтировать свои дома, поэтому Израиль начал их сносить.

Аббас осудил снос зданий и обвинил Израиль в «вопиющем нарушении международного права» и палестино-израильских соглашений. Обвинив Израиль в проведении «этнической чистки» и совершении «преступления против человечности», Аббас также раскритиковал администрацию США за поддержку израильской политики в отношении Иерусалима. Также Аббас пообещал, что «не будет ни мира, ни безопасности, ни стабильности, пока палестинцы смогут пользоваться своими полными правами в Иерусалиме». «Палестина и Иерусалим не продаются. Они также не могут быть предметом сделки с недвижимостью», – цитирует Jerusalem Post слова палестинского лидера.

В июне Белый дом опубликовал экономическую часть плана «Мир во имя процветания» – мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который длится более 70 лет. Для развития экономики Палестины и соседних арабских стран создается инвестиционный фонд на $50 млрд, более половины пойдет Палестине, остальное – Египту, Ливану и Иордании. Обнародование политической части плана было отложено на осень.

Бизнес
Новости

РБК: Гордеев поручил устранить названную причину гибели пчел

Ведомости
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Вице-премьер Андрей Гордеев поручил нескольким ведомствам ускорить внесение в правительство федерального закона, предусматривающего передачу Россельхознадзору полномочий по контролю за обращением с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания у Гордеева.

Ранее Россельхознадзор заявлял, что именно изъятие у ведомства соответствующих полномочий привело к массовой гибели пчел и употреблению россиянами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов.

Летом в различных регионах России начали массово гибнуть пчелы. Гибель пчел зафиксирована в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской и других областях. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от общего их количества в стране. 24 июля следователи завели первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Орловской области. По версии следователей, причиной их гибели стали действия сотрудников одного из местных предприятий.

Россельхознадзор связал гибель пчел с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Ведомство напомнило, что в 2011 г. у него забрали и никому не передали полномочия по надзору в этой области. Минэкономразвития назвало выводы Россельхознадзора однобокими и преждевременными. Минсельхоз отметил, что гибель пчел наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, но не назвал какие-либо цифры. Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков пчелопродукции оценила ущерб экономике России в 1 трлн руб. Эта цифра может быть выше.

Политика
Новости

Австрия объявила в розыск заподозренного в шпионаже россиянина

Ведомости
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Австрийская полиция объявила в международный розыск россиянина Игоря Зайцева, подозреваемого в работе на Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС России и передачу Москве секретных сведений. Об этом сообщает Osterreich Zeitung со ссылкой на пресс-службу МВД Австрии.

Россиянину вменяют ведение разведывательной деятельности в ущерб Австрии и разглашение военной тайны. Зайцев также мог склонить отставного австрийского полковника к выдаче России государственной и военной тайны, отмечает Salzburg24. По данным следствия, на одной из встреч отставной полковник получил от подозреваемого почти 30 000 евро наличными.

МВД Австрии распространило в СМИ фотографию Зайцева. По данным ведомства, он родился в Москве 6 апреля 1954 г. Ордер на арест россиянина выдала прокуратура Зальцбурга.

О задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, заподозренного в шпионаже в пользу России, стало известно в ноябре 2018 г. Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны Австрии писала, что он каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему некие секретные сведения. Имя задержанного не раскрывалось. Полковник мог работать на Россию около 20 лет – с 1990-х гг. и мог получить за свою работу около 300 000 евро. Из-за этого шпионского скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, у которой президент России Владимир Путин был на свадьбе, отменила визит в Москву.

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