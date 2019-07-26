Совет директоров ЦБ назначил второго финансового омбудсмена

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Соболь на допросе в СК отказалась свидетельствовать против себя

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь использовала право не свидетельствовать против себя и отказалась давать показания сотрудникам Следственного комитета, сославшись на 51 ст. Конституции, об этом она сообщила в Twitter.

Как уточнил ТАСС ее адвокат Иван Сустин, также Соболь отказалась предоставить следователям образцы записи ее голоса и дать подписку о неразглашении данных следствия. Политик считает, что это может нарушить ее право на защиту. Пока Соболь проходит в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий в Москве.

Позже незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, который также проходит свидетелем по этому делу, отказался предоставить следователям образцы записи его голоса, сославшись на ст. 51 Конституции. Следователь выдал политику повестку на 30 июля.

Мосгоризбирком 25 июля не стал отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. Соболь осталась недовольна этим решением и заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома, где будет ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, чтобы передать ей результаты независимой экспертизы подписей, собранных в ее поддержку. Около полуночи охрана Мосгоризбиркома вывела из здания журналистов, а отказавшуюся добровольно уходить Соболь вынесли из здания на диване.

Утром член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут прокомментировал этот инцидент «РИА Новости»: «Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих». Он также заявил, что Мосгоризбирком обратится в СК по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий, после того как незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь практически сорвала заседание комиссии.

Возле здания избиркома Соболь задержали сотрудники правоохранительных органов, ее доставили в ОВД «Тверское», где вручили повестку с вызовом на допрос в Следственный комитет и отпустили, продержав там несколько часов. Соболь писала, что к ней в ОВД не пропускали адвоката, что является нарушением ее права на защиту.

СК 24 июля возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома 14 июля. Участников той акции обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Стихийный митинг был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере за регистрацию кандидатов в Мосгордуму.