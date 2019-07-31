Сбербанк продал дочерний банк в Турции
Сбербанк продал свою турецкую дочку – Denizbank, покупателем 99,85% структуры выступил Emirates NBD Bank PJSC, говорится в совместном пресс-релизе сторон о завершении сделки. В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня). В конце июня регуляторы трех стран (Турции, России и ОАЭ) одобрили эту сделку.
Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. у бельгийской группы Dexia за $3,5 млрд. Сейчас Denizbank – пятая по величине кредитная организация Турции. Его сеть составляет 750 офисов в Турции и других странах (Австрии, Германии, Бахрейне, России и на Кипре), число клиентов – 12,7 млн. В годовом отчете Denizbank за 2018 г. отмечается, что чистая прибыль кредитной организации составила 2,2 млрд турецких лир, активы оценены в 197 млрд лир. Как отмечают в Сбербанке, совокупный объем инвестиций в турецкую дочку за все время владения составил 148 млрд руб.
Ранее президент Сбербанка Герман Греф объяснял решение продать Denizbank санкционными ограничениями: «Мы бы никогда не стали выходить из этого бизнеса, если бы не санкционный режим. К сожалению, мы не можем получать дивиденды, не можем предоставлять финансирование нашему банку, не можем привлекать деньги с рынка». По его словам, из-под американских санкций Denizbank был выведен, но европейские санкции в отношении банка продолжают действовать. Это делает его неконкурентоспособным на турецком рынке, отмечал Греф. Вице-председатель и управляющий директор Emirates NBD Хешам Аль-Касим заявил, что покупка Denizbank поможет Emirates NBD создать крупный банковский центр в странах Ближнего Востока и Северной Африки.