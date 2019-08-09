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Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву. Они оба поддержали эту идею.

Совместное предприятие будет производить контент для различных проектов Сбербанка, рассказала Forbes председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Банк вложит в СП инвестиции, а киностудия — несколько лицензий на персонажей на условиях роялти.

Сейчас консалтинговая компания Roland Berger занимается разработкой стратегии проекта, рассказали в пресс-службе Сбербанка. «Союзмультфильм» должен будет превратиться из студии в продюсерский центр, который будет заниматься производством анимации и смежного мультимедийного контента, добавила Слащева. Среди возможных направлений – выход на международные рынки, создание парков, открытие собственных магазинов и производство детско-юношеского кино.

В апреле Сбербанк объявил о покупке 46,5% интернет-компании Rambler Group. По информации РБК, банк может инвестировать около 11 млрд руб., которые пойдут на погашение кредитов и инвестиции в развитие сервисов, в том числе Okko. В июле также стало известно о создании совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group, которое займется едой и транспортом.