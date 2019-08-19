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ВТБ и «М.видео-Эльдорадо» начнут принимать оплату по QR-кодам

ВТБ и группа «М.видео-Эльдорадо» с сентября начнут тестирование системы быстрых платежей с использованием QR-кодов, говорится в сообщении банка. Клиенты банков, подключенных к системе, смогут совершать покупки по QR-кодам в одном магазине «М.видео» и одном «Эльдорадо» в Москве. После окончания пилотного проекта систему быстрых платежей будут масштабировать на все магазины обеих сетей.

«Спустя год работы сервиса доля быстрых платежей в обороте группы «М.видео-Эльдорадо» может достигнуть 4%», – отмечается в сообщении.

При оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате, банк передает эти данные в Национальную систему платежных карт, которая генерирует QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключенного к системе быстрых платежей, сканирует этот код на эквайринговом терминале и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счет ритейлера.

Система быстрых платежей заработала в феврале текущего года. Ее оператором является Центробанк. Система позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Ранее сообщалось, что в рамках системы появится функция оплаты товаров и услуг по QR-коду. ЦБ пояснял, что установит тариф 0,4% от суммы операции при оплате покупок по QR-коду в магазинах одежды, бытовой техники и супермаркетах. ЦБ рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые банки технологически будут в состоянии стать участниками системы.

В системе участвуют ВТБ, «Открытие», «Русский стандарт», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона».