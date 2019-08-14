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Россияне перевели по системе быстрых платежей от ЦБ почти 16 млрд рублей

C момента запуска системы быстрых платежей россияне совершили 1,74 млн операций на сумму 15,72 млрд руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.

Система быстрых платежей заработала в феврале текущего года. Ее оператором является Центробанк. Система позволяет физическим лицам делать друг другу переводы по номеру телефона между счетами в разных банках. Максимальная сумма перевода составляет 600 000 руб., но банки могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы.

В системе уже участвуют ВТБ, «Открытие», «Юникредит банк», «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Ак барс», Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО «Платежный центр» – оператор платежной системы «Золотая корона». Присоединяться к системе быстрых платежей отказывается Сбербанк, на который приходится более 60% всех быстрых платежей. Его собственная система позволяет переводить деньги по номеру телефона внутри банка, а также между Сбербанком и его партнерами, среди которых «Тинькофф», Совкомбанк» и Webmoney. Перевод для партнеров стоит 1%.

Однако Госдума приняла поправки в закон, дающие ЦБ право требовать от банков участвовать в его системе быстрых платежей. Таким образом, Сбербанк могут вынудить присоединиться к системе. ЦБ рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые банки технологически будут в состоянии стать участниками системы.

Скоро в рамках системы будет доступна оплата товаров и услуг по QR-коду. Центробанк заявлял, что установит тариф 0,4% от суммы операции при оплате покупок по QR-коду в магазинах одежды, бытовой техники и супермаркетах. Предполагается, что внедрение системы быстрых платежей снизит издержки торговых точек в два-три раза по сравнению с действующими комиссиями за прием карт.