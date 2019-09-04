Финансы

Новости

Орешкин: банки должны нести ответственность за закредитованность россиян

Российские банки должны нести ответственность за уровень закредитованности населения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра экономического развития Максима Орешкина.

«Если человек оказался в трудной долговой ситуации, это вина не только этого человека, очевидно, его вина здесь бесспорна, но это также вина банка, который предлагал продукты такому человеку, который подталкивал его к большей закредитованности», – сказал он на Восточном экономическом форуме. По словам Орешкина, издержки в подобных случаях должны нести не только люди, но и банки. Он уточнил, что министерство готовит поправки в закон о банкротстве физических лиц, которые исправят эту ситуацию.

В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Орешкин заявлял, что рост потребительского кредитования в России является одним из факторов, способных привести экономику страны к рецессии. ЦБ выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, у трети заемщиков отношение платежа к доходам (PTI) превышает 60%, что ненормально – это ведет к формированию пузыря.

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.

На что россияне готовы брать микрозаймы