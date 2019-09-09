Минтруд не получал от Минфина законопроект о гарантированном пенсионном продукте
В Минтруд не поступал на согласование разработанный Минфином законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявил «Ведомостям» представитель ведомства.
«Законопроект Минфина в профильный департамент Минтруда пока не поступал. «При поступлении законопроект будет рассмотрен в установленном порядке», – сообщили в Минтруде.
6 сентября Минфин сообщил о том, что подготовил законопроект «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд. Согласно законопроекту россиянам будет предложен «гарантированный пенсионный продукт» вместо индивидуального пенсионного капитала, уточнил представитель Минфина. По его словам, Минтруд уже рассматривает законопроект и после общественных обсуждений его внесут в правительство. Гарантированный пенсионный продукт россияне смогут самостоятельно выбирать, переводя свои накопления из системы обязательного пенсионного страхования.