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Аналитики JPMorgan запустили индекс влияния твитов Трампа на рынки

Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. запустили индекс для подсчета влияния сообщений президента США Дональда Трампа в Twitter на финансовые рынки, сообщает Bloomberg.

Индекс называется Volfefe Index. Такое название он получил из-за твита, который Трамп опубликовал в мае 2017 г. Твит начинался словами: «Несмотря на негативное освещение в прессе...» – и заканчивался словом covfefe, которого нет в английском языке. Твит провисел несколько часов, а потом был удален. Что именно он хотел написать, президент США не уточнил.

Аналитики JPMorgan пришли к выводу, что количество сообщений Трампа в Twitter, которые имели эффект на рынки, значительно увеличилось за последний месяц, а наибольшее влияние на цены имеют твиты, которые включают такие слова, как «Китай», «миллиард», «продукты», «демократы» и «великий». При этом твиты с ключевыми словами имеют наименьшие шансы получить положительные отзывы – лайки и ретвиты – у подписчиков Трампа, отметили сотрудники банка (цитата по CNBC).

По их данным, Трамп в среднем публикует примерно 10 твитов в день с начала 2016 г. С момента инаугурации в 2017 г. он написал 10 000 твитов.

Трамп неоднократно подвергал критике в Twitter Федеральную резервную систему (ФРС). В частности, в августе этого года он задался вопросом, кто больший враг США – председатель ФРС Джей Пауэлл или председатель КНР Си Цзиньпин.