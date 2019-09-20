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Верховный суд Украины поддержал запрет на продажу акций «дочки» ВЭБ.РФ

Ведомости
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Верховный суд Украины поддержал необходимость сохранения обеспечительной меры в отношении украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка, сообщила пресс-служба госкорпорации. Таким образом, аукцион по продаже принадлежащих ВЭБ.РФ акций банка не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу, добавила пресс-служба.

Ранее две другие судебные инстанции вынесли аналогичные решения. Сначала Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка. Однако ВЭБ.РФ опасался, что Украина откажется исполнять это решение и задействует административный ресурс для его отмены. Поэтому госкорпорация обратилась еще и в арбитражный институт торговой палаты Стокгольма, который тоже запретил Украине продавать акции Проминвестбанка.

После обращения ВЭБ.РФ в международный арбитраж министерство юстиции Украины ускорило процесс изъятия акций дочернего банка и их реализации на аукционе. Однако запланированный на 28 августа аукцион не состоялся, поскольку на него никто не подал заявку.

Украинские «дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБ.РФ с 2017 г. находятся под санкциями. Киевский суд в сентябре прошлого года арестовал их акции. ВЭБ.РФ стал собственником Проминвестбанка в 2008 г. Госкорпорация инвестировала в его развитие около $2,7 млрд.

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Финансы
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Клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе мобильного приложения

Ведомости
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Клиенты ВТБ в пятницу столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения банка. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах.

Согласно его информации, жалобы на работу приложения ВТБ стали поступать около двух часов дня по Москве, к четырем часам количество обращений резко возросло. Большинство пользователей сообщали, что не могут войти в приложение. Некоторые жаловались на сбой всех сервисов ВТБ или сообщали, что не могут оплатить покупку.

Проблемы с доступом к приложению ВТБ возникли и у корреспондента «Ведомостей». При попытке открыть его появлялось сообщение: «Система временно недоступна».

С чем связаны технические проблемы, пока неизвестно. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу банка.

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Бизнес
Новости

Власти Иркутской области ограничили туризм на Байкале

Ведомости
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Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на озере Байкал, говорится на сайте региональной администрации. Новые правила должны снизить экологические нагрузки, негативное воздействие туризма на природу. Как отмечается в сообщении, ранее таких правил не существовало. На их разработку ушло около полутора лет.

Согласно утвержденному документу, в центральной части Байкальского региона теперь разрешено создавать туристско-рекреационные зоны только в 11 местах. «Для каждой из них определены тип, туристская специализация, потенциал размещения туристов и отдыхающих, рекреационная нагрузка», – отметили в пресс-службе. Приоритет будет отдаваться экологическому туризму.

Помимо этого правилами предусмотрено внедрение системы природоохранных паспортов для участников туристской деятельности, ее мониторинг, создание приложений с информацией о рекреационных зонах, маршрутах, объектах инфраструктуры, а также правовых ограничениях.

В конце июня спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал для того, чтобы сократить количество мусора на берегах озера. «Байкал вызывает все больше беспокойства», – заявил он на Всероссийском водном конгрессе. После закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината промышленные сбросы в озеро практически не поступают, однако поступление бытовых отходов увеличивается «непомерными темпами». По словам Иванова, на Байкал приезжают миллионы туристов. На берегу озера «как грибы» строят небольшие гостиницы, но не одна из них не имеет очистных сооружений. Рано или поздно придется ограничить приток туристов, утверждал Иванов.

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Политика
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Мединский назвал неожиданным арест чиновника Минкульта по делу о мошенничестве

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский заявил, что для него стало неожиданностью дело, связанное с хищениями при реставрации Соловецкого монастыря, фигурантами которого стали заместитель директора департамента Минкультуры Павел Мосолов и его бывший начальник Владимир Цветнов.

«Для меня это полнейшая неожиданность. Я о мероприятиях узнал практически из СМИ», – цитирует Мединского ТАСС. На вопрос, общался ли он со следователями по этому делу, министр ответил отрицательно.

О задержании Мосолова и Цветнова стало известно 19 сентября. Первый работает в департаменте государственной охраны культурного наследия. Цветнов раньше руководил этим департаментом, а сейчас возглавляет центр культурного наследия в федеральном автономном учреждении «Роскапстрой». Вместе с ними по делу проходят гендиректор «Смарт финанса» Татьяна Магдеева и предприниматель Сергей Семиков, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря.

Задержанным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Им инкриминируют хищение более 20 млн руб. бюджетных средств, выделенных в период с 2011 по 2016 г. на реставрацию объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге. Все обвиняемые арестованы судом до 12 ноября.

Мосолов – не первый чиновник Минкультуры, который стал фигурантом дела о мошенничестве. В 2016 г. по подозрению в особо крупном мошенничестве был задержан заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Его обвинили в хищении денег, выделенных на реставрационные работы. В итоге он был приговорен к трем годам колонии, в августе 2019 г. суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»

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Политика
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Песков: Кремль не имеет отношения к задержанию якутского шамана

Ведомости
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Кремль не имеет никакого отношения к задержанию якутского шамана Александра Габышева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы не знаем, как его задерживали, кто его задерживал, мы не имеем к этому никакого отношения», – сказал он журналистам в ответ на вопрос, не удивляет ли Кремль такое внимание к этому человеку.

Габышев, называющий себя шаманом, в марте начал пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». С начала похода он прошел около 3000 км из 8000. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года.

В ночь на 19 сентября сотрудники силовых структур в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Республиканское управление МВД сообщило, что шаман находится в розыске за совершение преступления в Якутии. В чем именно подозревается задержанный, не уточняется.

На следующий день минздрав Якутии сообщил, что Габышева направили в республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу, однако медицинское учреждение не подтвердило информацию о госпитализации шамана. Позднее Габышев в телефонном разговоре с родственниками сообщил, что находится у своей сестры в Якутске и что его подозревают в экстремизме и призывах к свержению власти.

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Политика
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Кремль прокомментировал заявление США о плане преодоления ПВО Калининграда

Ведомости
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Безопасность всех регионов России, включая Калининград, обеспечена на должном уровне. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление США о том, что у них есть план преодоления системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда.

Ранее командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харригян заявил, что у Пентагона есть план, позволяющий преодолеть ПВО в Калининграде. Он не стал раскрывать его детали. По словам Харригяна, США готовы своевременно и эффективно ответить в случае российской агрессии со стороны Калининграда.

Минобороны России назвало легкомысленным заявление Харригяна. Ведомство подчеркнуло, что Калининград надежно защищен от любых агрессивных планов, которые разрабатывают в Европе «залетные» американские генералы.

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Политика
Новости

Белоруссия и Евросоюз упростят визовый режим

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил подписать соглашение с Европейским союзом об упрощении выдачи виз. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз, передает «Белта». По его словам, это было непростое решение и президент его принял, «понимая высокую значимость мобильности для граждан».

Соглашение предусматривает снижение стоимости шенгена с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней или до 30 дней, если понадобится дополнительная проверка.

Теперь соглашение должно ратифицировать Национальное собрание Белоруссии и одобрить Европейский парламент. После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур оно начнет действовать, пояснил Глаз.

В мае 2017 г. Евросоюз отменил визы для граждан Украины. Они могут въезжать в страны Шенгенской зоны, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода.

Финансы
Новости

Заместителем предправления «Траста» стал бывший топ-менеджер «Сбербанк капитала»

Ведомости
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Заместителем президента – председателя правления банка непрофильных активов «Траст» стал выходец из «Сбербанк капитала» и «Роскосмоса» Дмитрий Беленов, говорится в сообщении банка. Беленов будет курировать в банке блоки «финансы» и «риски», а также службу внутреннего аудита и внутреннего контроля.

В правление «Траста» входят еще четыре человека: президент – председатель правления Александр Соколов, его первый заместитель, главный исполнительный директор Михаил Хабаров, члены правления Сергей Сучков и Филипп Лерман.

Беленов родился в январе 1971 г. В 1992 г. он окончил экономический факультет Воронежского государственного университета. С 2008 по 2018 г. работал заместителем гендиректора, членом совета директоров «Сбербанк капитала», а также членом комитета по проблемным активам в центральном аппарате Сбербанка. В последний год работал заместителем гендиректора, главного финансового директора, членом правления «Роскосмоса».

ЦБ создал на базе «Траста» банк непрофильных активов в апреле 2018 г. На его баланс были переведены непрофильные активы банков, санируемых через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Речь идет об активах «Открытия», Бинбанка, «Рост банка» и АвтоВАЗбанка, а также Промсвязьбанка. К концу I квартала 2019 г. активы «Траста» превышали 2 трлн руб. В течение пяти лет регулятор рассчитывает вернуть 1 трлн руб. непрофильных активов банков, санируемых через ФКБС, говорил в мае зампред ЦБ Василий Поздышев.

Технологии
Новости

«В контакте» и «Эксмо» заключили мировое соглашение по спору об авторских правах

Ведомости
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Социальная сеть «В контакте» и издательство «Эксмо» заключили мировое соглашение по иску об авторских правах, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе соцсети. Представитель издательской группы «Эксмо-АСТ» подтвердил информацию о заключении мирового соглашения.

Стороны отказались раскрыть условия соглашения. «В контакте» лишь отметила, что сейчас ограничивает распространение нелицензионных копий аудиокниг с помощью технологии цифрового акустического отпечатка. Кроме того, издательство и соцсеть усилили сотрудничество в сфере защиты интеллектуальных прав.

«Эксмо» в апреле подало иск к «В контакте» о защите авторских прав. Предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня, которая распространялась в соцсети. Представитель Ассоциации по защите прав в интернете говорил, что «Эксмо» не планирует добиваться блокировки «В контакте», а намерено потребовать денежного штрафа.

Финансы
Новости

Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников

Ведомости
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Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников. Методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс» по заказу «Тинькофф банка». Сервис тестируют более десяти розничных банков, рассказал РБК гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Участие в проекте подтвердили «Тинькофф банк», ВТБ и «Ренессанс кредит».

Разработанная «Эквифаксом» система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека. Банки направляют бюро информацию о потенциальном заемщике и его поручителях. «Эквифакс» ищет совпадения по своей базе, которая содержит сведения о почти 60 млн граждан. Полученный результат может повлиять на итоговый кредитный рейтинг заемщика в зависимости от того, допускал ли кто-то из его родственников просрочку и в каком объеме.

В «Тинькофф банке» и ВТБ считают, что эта методика может быть полезной при оценке клиентов, о которых банки знают немного, например, если у них нет кредитной истории. Оценка ближайшего окружения потенциального заемщика может свидетельствовать о внешних факторах, влияющих на его финансовое положение, добавили в пресс-службе Альфа-банка.

У системы есть свои недостатки, признаются в «Эквифаксе». Она может посчитать родственниками бывших супругов, если у них осталась общая фамилия, или, наоборот, не распознать мужа и жену с разными фамилиями. Гендиректор Объединенного кредитного бюро Николай Мясников предположил, что основным риском может стать отказ в кредите клиенту при наличии у него неблагонадежных родственников.

Политика
Новости

СК передал Росгвардии жалобу девушки, которую при задержании ударил полицейский

Ведомости
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Следственный комитет передал в Росгвардию заявление Дарьи Сосновской, которая пожаловалась, что при задержании на акции протеста ее ударил в живот полицейский. Об этом «Медузе» сообщила адвокат Татьяна Молоканова.

Материалы направлены для проведения служебной проверки. Почему служебная проверка в связи с жалобой на полицейского будет проводиться в Росгвардии, не уточняется.

Полицейские задержали Сосновскую 10 августа в центре Москвы после митинга на проспекте Сахарова. Ее задержание попало на видео: на нем видно, как полицейский бьет ее в живот. Сосновская также получила удар по голове. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

Сосновская обратилась в Следственный комитет с жалобой на действия полицейских. МВД начало служебную проверку по факту избиения девушки.

Политика
Новости

Якутского шамана, который шел «изгонять Путина», отправили в психбольницу

Ведомости
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Шаман Александр Габышев, задержанный в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Габышева ждет психиатрическая диагностика, которая «основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни». «В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

Габышев был задержан 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области, когда пешком шел в Москву ради «обряда изгнания Путина». Издание Znak.com уточняло, что в задержании шамана участвовали полицейские, приехавшие на двух автобусах. Один из источников отмечал, что в отношении Габышева может быть возбуждено дело по ст. 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества»).

Якутский шаман полгода шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 г., по его собственному утверждению, намерен изгнать президента Владимира Путина. По его мнению, президент является «порождением темных сил», с которым может справиться только шаман. За более чем 2000 км пути Габышев поговорил с сотнями водителей, он публиковал видео этих разговоров в интернете. Некоторые из его попутчиков были задержаны. Жители Улан-Удэ, вышедшие на стихийные митинги после выборов мэра в Улан-Удэ, требовали также освободить их.

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