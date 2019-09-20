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Верховный суд Украины поддержал запрет на продажу акций «дочки» ВЭБ.РФ

Верховный суд Украины поддержал необходимость сохранения обеспечительной меры в отношении украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка, сообщила пресс-служба госкорпорации. Таким образом, аукцион по продаже принадлежащих ВЭБ.РФ акций банка не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу, добавила пресс-служба.

Ранее две другие судебные инстанции вынесли аналогичные решения. Сначала Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка. Однако ВЭБ.РФ опасался, что Украина откажется исполнять это решение и задействует административный ресурс для его отмены. Поэтому госкорпорация обратилась еще и в арбитражный институт торговой палаты Стокгольма, который тоже запретил Украине продавать акции Проминвестбанка.

После обращения ВЭБ.РФ в международный арбитраж министерство юстиции Украины ускорило процесс изъятия акций дочернего банка и их реализации на аукционе. Однако запланированный на 28 августа аукцион не состоялся, поскольку на него никто не подал заявку.

Украинские «дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБ.РФ с 2017 г. находятся под санкциями. Киевский суд в сентябре прошлого года арестовал их акции. ВЭБ.РФ стал собственником Проминвестбанка в 2008 г. Госкорпорация инвестировала в его развитие около $2,7 млрд.