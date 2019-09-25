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Экс-руководитель Danske Bank в Эстонии найден мертвым

Эстонская полиция в среду обнаружила тело экс-гендиректора местного филиала Danske Bank Айвара Рехе. Он руководил им в 2006–2015 гг. Как раз в этот период через эстонское подразделение Danske Bank было выведено 200 млрд евро из России и других стран СНГ, и предполагается, что значительная часть операций могла быть связана с отмыванием денег.

Рехе исчез в понедельник утром: он вышел из дома в Таллине и не вернулся. Семья сообщила об этом в полицию, которая нашла его только в среду утром неподалеку от дома. Полиция предполагает, что Рехе покончил с собой, так как отсутствуют признаки насилия или того, что это был несчастный случай, пишет The Wall Street Journal. Полиция отказалась раскрывать другие детали и заявила, что расследования не будет.

Скандал с отмыванием денег в Danske Bank разгорелся в 2018 г. и стал одним из крупнейших в мире. Расследования в связи с этим, в том числе уголовные, ведут власти Дании, Эстонии, Великобритании, Франции и США. Тогдашнему гендиректору банка Томасу Боргену из-за этого скандала пришлось уйти в отставку, а в мае датская прокуратура предъявила обвинения ему и еще девяти бывшим менеджерам Danske Bank.

Прокуратура Эстонии тоже предъявила обвинения в отмывании денег ряду топ-менеджеров Danske Bank в декабре 2018 г. Но Рехе был в этом деле свидетелем, а не подозреваемым, пишет Reuters. Тем не менее весной в интервью эстонским СМИ Рехе говорил, что чувствует себя ответственным за скандал.