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Власти США раскрыли международную схему торговли инсайдерской информацией

Минюст и Комиссия по ценным бумагам США выявили международную схему торговли инсайдерской информацией, в которой участвовали греческий бизнесмен, которому принадлежит сеть ресторанов на Манхэттене, сын члена совета директоров фармацевтической компании, трейдер, вице-президент Goldman Sachs и двое инвестбанкиров, сообщает Bloomberg.

По версии прокуроров, вице-президент Goldman Sachs Брайан Коэн встречался с Джорджем Никасом в одном из его ресторанов в Нью-Йорке, где передавал бизнесмену информацию о предстоящих сделках, в частности о продаже сети американских ресторанов Buffalo Wild Wings. У Никаса был еще один источник – Телемак Лавидас, чей отец был членом совета директоров фармацевтической компании Ariad Pharmaceuticals. Инсайдерская торговля принесла Никасу порядка $2,6 млн.

Никас сейчас находится на свободе в Греции. Коэн и Лавидас были задержаны. Последний просит отпустить его под залог, утверждая, что его роль в этой схеме была «относительно небольшой».

С этим делом также связаны еще несколько других эпизодов инсайдерской торговли. В минувший понедельник британская полиция задержала трейдера Джозефа Эль-Хури, получавшего инсайдерскую информацию от двух лондонских инвестбанкиров Бенджамина Тэйлора и Дарины Виндзор, которые состояли в романтических отношениях. Взамен они получили не менее $1 млн и различные подарки. Сейчас Тейлор находится во Франции, а Виндзор – в Таиланде.