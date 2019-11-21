Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания

Ранее клиент Сбербанка опубликовал в Twitter скриншот смс-сообщения банка с предложением взять кредит. Клиенту, согласно этому скриншоту, предлагалось подать заявку в офисе по паролю CRYVKILLJEWS. Сбербанк в комментариях к этому сообщению сначала заявил, что на скриншоте «пароль отредактирован». «Кто-то явно хочет нас подставить», – отметил он. Позже кредитная организация признала ошибку и попросила у клиента прощения: «Простите, что мы вам не поверили. Это и правда никакой не фотошоп. Сами удивлены, но эта ситуация – чистая случайность. Наш генератор кодов совсем никого не хотел обидеть».