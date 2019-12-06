Суд отклонил иск Альфа-банка о взыскании $143 млн с его консультанта

О том, что Альфа-банк пытается взыскать более 9 млрд руб. с IMC Montan, стало известно в конце августа. Компания предоставляла банку услуги по оценке одного из крупнейших заемщиков. На суде представитель Альфа-банка пояснил, что на основании заключения IMC Montan компании «Краснобродский южный» был выдан крупный кредит. Однако в связи с недостоверностью данных в отчете заемщик не может возвратить долг. Истец допустил, что положительное заключение могло быть сделано не случайно.