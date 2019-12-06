Суд отклонил иск Альфа-банка о взыскании $143 млн с его консультанта
Арбитражный суд Москвы отклонил иск Альфа-банка к международной консалтинговой компании IMC Montan на $143,1 млн, передает «Интерфакс». Банк намерен обжаловать это решение, сообщил «Ведомостям» его представитель. В качестве третьего лица к разбирательству привлекалась кузбасская угледобывающая компания «Краснобродский южный», представитель которой в суд не явился.
О том, что Альфа-банк пытается взыскать более 9 млрд руб. с IMC Montan, стало известно в конце августа. Компания предоставляла банку услуги по оценке одного из крупнейших заемщиков. На суде представитель Альфа-банка пояснил, что на основании заключения IMC Montan компании «Краснобродский южный» был выдан крупный кредит. Однако в связи с недостоверностью данных в отчете заемщик не может возвратить долг. Истец допустил, что положительное заключение могло быть сделано не случайно.
Представитель IMC Montan настаивал, что Альфа-банк не ставил перед компанией задачу оценить вероятность возврата кемеровским предприятием такого крупного кредита. Он также указал, что банк не мог не знать о тяжелом финансовом состоянии заемщика, поскольку в отчете были указаны все риски. Решение, выдавать кредит или нет, принимал профильный комитет банка, прямой связи между отчетом IMC Montan и выдачей займа нет, подчеркнул представитель компании.
«Краснобродский южный» владеет угольным разрезом в Кемеровской области. В октябре 2017 г. Альфа-банк выдал кузбасской компании кредит на $143 млн (около 9 млрд руб.), а спустя год решил через суд взыскать долг. Банк выиграл дело, но денег не получил. В апреле Альфа-банк потребовал признать «Краснобродский южный» банкротом. Сейчас в отношении разреза введена процедура наблюдения.