Финансы

Основным владельцем «Уралсиба» стала Людмила Коган

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Основным владельцем банка «Уралсиб» стала Людмила Коган, вдова предпринимателя Владимира Когана, пишет РБК. Она получила в наследство от мужа 81,81% акций банка.

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Финансы

Весной 2018 г. бизнесмен перенес инсульт, но остался в составе органов управления банка. Коган скончался 20 июня 2019 г. После этого наблюдательный совет банка возглавил его сын Евгений Коган, который вместе с отцом работал в «Уралсибе» с 2015 г.

Владимир Коган пришел в банк в ноябре 2015 г., когда ЦБ объявил о его санации. Он лично стал санатором банка. Тогда же предприниматель купил акции банка у его основателя Николая Цветкова «за символическую сумму». Всего за годы санации «Уралсиб» получил от Агентства по страхованию вкладов более 90,5 млрд руб. и инвестировал их в облигации федерального займа. 

Представитель ЦБ в июне сообщал, что замена инвестора в банке будет рассмотрена после того, как определятся наследники Когана. Как пояснила представитель «Уралсиба», семья Коган предложит ЦБ утвердить Людмилу Коган в качестве нового санатора «Уралсиба». Регулятору передадут документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, предъявляемым к инвесторам. При этом предполагается, что управлять банком продолжит Евгений Коган. Если ЦБ одобрит назначение Людмилы Коган санатором банка, это позволит провести смену инвестора, «воссоздав структуру управления, которая была и раньше», заявили в «Уралсибе».

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