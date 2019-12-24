Основным владельцем «Уралсиба» стала Людмила Коган

Владимир Коган пришел в банк в ноябре 2015 г., когда ЦБ объявил о его санации. Он лично стал санатором банка. Тогда же предприниматель купил акции банка у его основателя Николая Цветкова «за символическую сумму». Всего за годы санации «Уралсиб» получил от Агентства по страхованию вкладов более 90,5 млрд руб. и инвестировал их в облигации федерального займа.