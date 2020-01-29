РНКБ возьмет на санацию Севастопольский морской банк
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка. В качестве инвестора будет привлечен крупнейший банк Крыма и Севастополя – РНКБ.
В Севастопольском морском банке назначена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов. Банк продолжит работу в обычном режиме, будет исполнять свои обязательства и совершать новые сделки.
В 2015 г. РНКБ стал санатором Крайинвестбанка. На оздоровление банка РНКБ получил 30 млрд руб. С 1 января 2020 г. РНКБ и Крайинвестбанк объединились в результате реорганизации под брендом РНКБ.