Торги Московской биржи начались с роста котировок
Торги на Московской бирже открылись незначительным ростом котировок. Индекс Мосбиржи к 10.15 мск понедельника вырос на 0,04% к уровню предыдущего закрытия, до 3072 пунктов. На момент начала торгов значение индекса Мосбиржи было 3062 пункта.
Индекс РТС к 10.15 мск вырос на 0,07% к уровню предыдущего закрытия, до 1518 пунктов. На открытии торгов он составлял 1509 пунктов.
Торги на фондовых биржах Китая 3 февраля открылись падением котировок более чем на 8%. Индекс Shanghai Composite Шанхайской фондовой биржи в начале торгов в понедельник упал на 8,73% до 2717 пунктов, индекс Shenzhen Component Шэньчжэньской фондовой биржи снизился на 9% до 9706 пунктов. Падение котировок на китайских биржах стало рекордным с 2015 г. Обвал на фондовых рынках Китая происходит на фоне распространения коронавируса нового типа. По последним данным, в Китае число заболевших превысило 17 000 человек, из них более 360 человек погибли.