Торги Московской биржи начались с роста котировок

Торги на фондовых биржах Китая 3 февраля открылись падением котировок более чем на 8%. Индекс Shanghai Composite Шанхайской фондовой биржи в начале торгов в понедельник упал на 8,73% до 2717 пунктов, индекс Shenzhen Component Шэньчжэньской фондовой биржи снизился на 9% до 9706 пунктов. Падение котировок на китайских биржах стало рекордным с 2015 г. Обвал на фондовых рынках Китая происходит на фоне распространения коронавируса нового типа. По последним данным, в Китае число заболевших превысило 17 000 человек, из них более 360 человек погибли.