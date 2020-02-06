Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявлению о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля. По данным продавца, все они — клиенты МФО, входящей в топ-10 на рынке. В «пробной» версии базы — 800 записей с указанием фамилии, имени, отчества, номеров телефонов, адресов электронной почты, дат рождения и паспортных данных.
По данным РБК, в «пробной» версии содержатся сведения о людях, которые брали микрозаймы у таких МФО, как «Быстроденьги», «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад», с 2017 по конец 2019 г. Часть номеров уже не актуальны, отмечает издание. Источник, близкий к Центробанку, отметил, что база, предложенная к продаже, скорее всего, представляет собой компиляцию данных из разных источников.
В январе стало известно об утечке базы программы лояльности сети «Красное и белое». В документе содержатся записи о 17 млн человек, якобы имеющих карты лояльности этой сети. В базе есть фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона каждого. Многие из записей в ней содержали недействительные даты, например 1 января 1753 г., а номера телефонов повторялись.