Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

По данным РБК, в «пробной» версии содержатся сведения о людях, которые брали микрозаймы у таких МФО, как «Быстроденьги», «Займер» «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад», с 2017 по конец 2019 г. Часть номеров уже не актуальны, отмечает издание. Источник, близкий к Центробанку, отметил, что база, предложенная к продаже, скорее всего, представляет собой компиляцию данных из разных источников.