Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

По данным «Эквифакса», количество оформленных карт снизилось на 21,7% (540,2 тыс. «кредиток), а общая сумма кредитных лимитов на 22,7%, до 22,8 млрд руб. В четвертом квартале 2019 г. продажи в этом сегменте упали на 11,4% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее. По сравнению с декабрем 2019 г. выдачи снизились на 40%, что объяснимо предновогодним всплеском кредитования.