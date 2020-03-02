Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%
По данным «Эквифакса», количество оформленных карт снизилось на 21,7% (540,2 тыс. «кредиток), а общая сумма кредитных лимитов на 22,7%, до 22,8 млрд руб. В четвертом квартале 2019 г. продажи в этом сегменте упали на 11,4% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее. По сравнению с декабрем 2019 г. выдачи снизились на 40%, что объяснимо предновогодним всплеском кредитования.
Национальное бюро кредитных историй отметило в январе снижение количество выданных кредитных карта на 11,2%, Объединенное кредитное бюро — на 16,8%. По данным последнего, в январе банки выдали 671,7 тыс. новых карт с суммарным лимитом — 50,2 млрд руб. Это на 27,9% ниже результатов годовой давности.
По мнению экспертов, снижение выдач — следствие политики Центробанка, направленной на охлаждение потребительского кредитования. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков отметил, что снижение больше всего сказалось на картах с большими лимитами (от 300 тыс. и выше). Он связал падение в сегменте кредитных карт с введением показателя долговой нагрузки.