Суд Лондона рассмотрит претензии налоговой службы США к Тинькову 27 апреля

Издание Sunday Express 1 марта сообщило, что Тиньков был отпущен под залог в размере 20 млн фунтов стерлингов ($25,6 млн). По информации Sunday Express, прокуратура США ранее выдала ордер на арест Тинькова, подозревая его в неуплате налогов. Как отмечает издание, за бизнесменом установлено круглосуточное наблюдение, он носит специальный электронный браслет, передающий данные о его местоположении. Тинькову запрещено выходить из лондонской квартиры с 19 часов вечера и до 7 часов утра. Тинькова обязали сдать паспорта и три раза в неделю отмечаться в полиции, сообщало издание, не раскрывая источников информации.