Суд Лондона рассмотрит претензии налоговой службы США к Тинькову 27 апреля
Слушание по делу, инициированному налоговой службой США к российскому бизнесмену Олегу Тинькову состоится в суде Лондона 27 апреля, передает ТАСС со ссылкой на представителя Вестминстерского магистратского суда, в который поступило дело. Тиньков отпущен на свободу под залог, отметил представитель суда.
Издание Sunday Express 1 марта сообщило, что Тиньков был отпущен под залог в размере 20 млн фунтов стерлингов ($25,6 млн). По информации Sunday Express, прокуратура США ранее выдала ордер на арест Тинькова, подозревая его в неуплате налогов. Как отмечает издание, за бизнесменом установлено круглосуточное наблюдение, он носит специальный электронный браслет, передающий данные о его местоположении. Тинькову запрещено выходить из лондонской квартиры с 19 часов вечера и до 7 часов утра. Тинькова обязали сдать паспорта и три раза в неделю отмечаться в полиции, сообщало издание, не раскрывая источников информации.
Ранее TCS Group (материнская компания «Тинькофф банка») сообщила, что ее основатель и акционер Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных налоговой службой США. Слушания состоятся в Лондоне в феврале – апреле 2020 г. Более точная дата не называлась, Дело касается решения вопросов, связанных с уплатой налогов, говорилось в сообщении.
TCS Group зарегистрирована на Кипре. Группа является единственным акционером «Тинькофф банка». Тиньков является основным акционером TCS Group. Его состояние Forbes оценивает в $2,2 млрд.