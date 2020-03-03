Курс рубля резко вырос после снижения ставки ФРС США

Рубль отреагировал на экстренное снижение ставки ФРС резким ростом, как и другие рисковые активы, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. По его оценке, смягчение монетарной политики крупнейших центробанков «будет оказывать позитивное влияние на валюты развивающихся стран», так как они особо чувствительны к ситуации с глобальной ликвидностью, которая ухудшилась в результате последних волнений на рынках из-за коронавируса. Однако ждать более существенного и продолжительного укрепления рубля, по мнению эксперта, не стоит. «Долгосрочное влияние эпидемии на мировую экономику может оказаться достаточно сильным, в результате чего нефтяные цены могут оставаться продолжительное время на низких уровнях»,- сказал Бабин.