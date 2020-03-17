В рейтинге Forbes самых надежных российских банков сменился лидер

В десятку самых надежных Forbes включил «ИНГ банк (Евразия)», «Нордеа», HSBC, «СЭБ банк» и «Бэнк оф Чайна». Из частных российских банков лидирующую позицию занял Альфа-банк (26 место). Кредитная организация попала в следующую категорию надежности: по международной шкале BB+ и BB, по российской шкале AA+ и AA. В той же группе находится Совкомбанк (27 место). Банки этой категории оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды, отмечает издание. «В случае ухудшения коньюнктуры банки из этой группы сохранят доступ к альтернативным финансовым ресурсам, что позволит им выполнить обязательства»,- говорится в рейтинге.