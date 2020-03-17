В рейтинге Forbes самых надежных российских банков сменился лидер
Российский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных банков. Первое место занял Райффайзенбанк, обошедший прошлогоднего лидера рейтинга — Unicredit, который в этом году опустился на вторую строчку. Третью строчку занял Росбанк.
Список основан на оценках крупнейших российских и международных рейтинговых агентств (S&P, Moody's, Fitch, АКРА, «Эксперт РА»). Он разбит на пять групп надежности. В первую вошли самые надежные кредитные организации с рейтингами по международной шкале BBB- и BB-, а также национальной AAA. Лидирующие позиции в этой группе удерживают российские госбанки и «дочки» иностранных банков. В топ-5, кроме Райффайзенбанка, Unicredit и Росбанка, вошли также Сбербанк и Ситибанк. Вместе со Сбербанком самым надежным из российских госбанков оказался ВТБ (11 место).
В десятку самых надежных Forbes включил «ИНГ банк (Евразия)», «Нордеа», HSBC, «СЭБ банк» и «Бэнк оф Чайна». Из частных российских банков лидирующую позицию занял Альфа-банк (26 место). Кредитная организация попала в следующую категорию надежности: по международной шкале BB+ и BB, по российской шкале AA+ и AA. В той же группе находится Совкомбанк (27 место). Банки этой категории оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды, отмечает издание. «В случае ухудшения коньюнктуры банки из этой группы сохранят доступ к альтернативным финансовым ресурсам, что позволит им выполнить обязательства»,- говорится в рейтинге.