Филиппины первыми в мире закрыли финансовые рынки из-за коронавируса
Работа финансовых рынков на Филиппинах остановлена со вторника на неопределенное время. Не будут вестись торги акциями, облигациями и валютой.
В воскресенье Филиппинская фондовая биржа сообщила о сокращении биржевого дня, торги должны были длиться с 9 до 14 ч. Однако в понедельник вечером ее генеральный директор Рамон Монсон распространил сообщение, в котором говорится: «Начиная с 17 марта 2020 г. и до соответствующего уведомления на Филиппинской фондовой бирже не будут проводиться торги, а Филиппинская корпорация по клирингу ценных бумаг не будет проводить расчеты, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и трейдеров в свете резкого роста числа заболеваний коронавирусом».
Фондовый рынок Филиппин упал с начала года более чем на 30%. Число заболевших в стране, которая до недавнего времени оставалась в стороне от пандемии, резко выросло на прошлой неделе. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас на Филиппинах 142 зарегистрированных случая заражения коронавирусом, 12 человек умерли.
В воскресенье правительство ввело карантин в Маниле, столице страны, где живет более 12 млн человек. В понедельник президент Родриго Дутерте распорядился распространить его на Лусон, самый крупный и населенный остров Филиппин. Там проживает около половины из 105-миллионного населения страны, расположены многие финансовые учреждения и компании. На Манилу и Лусон приходится примерно 60–70% филиппинского ВВП. Закрытие биржи связано с распространением действия карантина на Лусон, говорится в заявлении Монсона.