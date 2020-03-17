Филиппины первыми в мире закрыли финансовые рынки из-за коронавируса

В воскресенье Филиппинская фондовая биржа сообщила о сокращении биржевого дня, торги должны были длиться с 9 до 14 ч. Однако в понедельник вечером ее генеральный директор Рамон Монсон распространил сообщение, в котором говорится: «Начиная с 17 марта 2020 г. и до соответствующего уведомления на Филиппинской фондовой бирже не будут проводиться торги, а Филиппинская корпорация по клирингу ценных бумаг не будет проводить расчеты, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и трейдеров в свете резкого роста числа заболеваний коронавирусом».