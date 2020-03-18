В Минфине оценили потери бюджета от налоговых отсрочек из-за коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще более чем в 150 странах. По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, заразились больше 198 000 человек, почти 8000 скончались. В России к утру 18 марта было выявлено 114 заболевших коронавирусом.