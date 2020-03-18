В Минфине оценили потери бюджета от налоговых отсрочек из-за коронавируса
Трехмесячные отсрочки по уплате налогов обойдутся российскому бюджету в сумму около 200 млрд руб., заявила на расширенной коллегии Федерального казначейства первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, это одна из первоочередных мер по преодолению последствий пандемии коронавируса, которые правительство должно опубликовать 18 марта.
Оценка потерь от налоговых отсрочек в 200 млрд руб. касается только микрофинансовых организаций, заметила Нестеренко. Она подчеркнула, что в период, когда будут даваться отсрочки по уплате налогов, необходимо поддерживать ликвидность бюджетов с помощью казначейских налоговых кредитов. «Прошу казначейство быть внутри этой важнейшей работы в каждом субъекте Российской Федерации», – сказала замглавы Минфина.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще более чем в 150 странах. По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру, заразились больше 198 000 человек, почти 8000 скончались. В России к утру 18 марта было выявлено 114 заболевших коронавирусом.