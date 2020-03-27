РБК: Центробанк лишил компании группы «Росденьги» права выдавать займы

По данным сайта «Росденег», исключенные из реестра «Финансовая лига» и «Финпродукт», напрямую входят в группу. По данным СПАРК, 14 других компаний связаны с этими структурами. О принадлежности 16 из 22 компаний к бренду «Росденьги» РБК сообщили и в ЦБ. Представитель группы «Росденьги» отказался от комментариев. На сайте ЦБ сообщается, что исключенные из реестра компании неоднократно нарушали закон «О микрофинансовой деятельности». По словам представителя ЦБ, участники группы «ориентировались на совершение неправомерных и агрессивных действий в отношении своих клиентов». Жалобы на эти компании составляли 5% от всех жалоб на МФО.