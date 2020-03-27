РБК: Центробанк лишил компании группы «Росденьги» права выдавать займы
Банк России исключил из реестра микрофинансовых организаций (МФО) 22 компании, говорится на сайте регулятора. 16 из них работали под брендом «Росденьги» одноименной группы из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Центробанка (ЦБ) и список исключенных из реестра МФО, опубликованный на сайте регулятора.
По данным сайта «Росденег», исключенные из реестра «Финансовая лига» и «Финпродукт», напрямую входят в группу. По данным СПАРК, 14 других компаний связаны с этими структурами. О принадлежности 16 из 22 компаний к бренду «Росденьги» РБК сообщили и в ЦБ. Представитель группы «Росденьги» отказался от комментариев. На сайте ЦБ сообщается, что исключенные из реестра компании неоднократно нарушали закон «О микрофинансовой деятельности». По словам представителя ЦБ, участники группы «ориентировались на совершение неправомерных и агрессивных действий в отношении своих клиентов». Жалобы на эти компании составляли 5% от всех жалоб на МФО.
«РосДеньги» — это зарегистрированный товарный знак, использование которого без разрешения правообладателя невозможно, рассказал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Просто взять и начать выдавать микрокредиты с использованием данного обозначения нельзя, для этого необходимо разрешение правообладателя», — сказал он. Собеседник издания напомнил, что в разные годы под брендом «Росденьги» начинали работать разные МФО, и закону это не противоречит.
Основанная в 2010 г. в Санкт-Петербурге группа «РосДеньги» считается одной из крупнейшей на рынке МФО. На конец 2019 г. в России было открыто около 600 офисов компании, в Петербурге — 14 отделений, в Москве — шесть. Помимо «Финансовой лиги» и «Финпродукта» в группу официально входило еще семь организаций. Все они были исключены в разное время из реестра МФО.