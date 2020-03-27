Торги на Московской бирже открылись снижением курса рубля
Торги на Московской бирже 27 марта открылись падением рубля. На 10.15 мск курс доллара ‒ 77,77 руб. (плюс 31 коп.), курс евро – 85,87 руб. (плюс 47 коп.).
Индекс Мосбиржи на момент публикации снижался на 0,88% до 2467,94 п. Индекс РТС снижался на 1,63% до 1000,24 п.
Отрицательную динамику показывают и цены на нефть. На торгах на Лондонской и Нью-Йоркской биржах в 10.20 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,45% до $26,23 за баррель. Нефть WTI с поставкой в мае к этому времени стоила $22,83, подешевев на 0,34%.