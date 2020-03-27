Торги на Московской бирже открылись снижением курса рубля

Отрицательную динамику показывают и цены на нефть. На торгах на Лондонской и Нью-Йоркской биржах в 10.20 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,45% до $26,23 за баррель. Нефть WTI с поставкой в мае к этому времени стоила $22,83, подешевев на 0,34%.