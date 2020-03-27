Mastercard предложила банкам обслуживать карты с истекшим сроком действия

Международная платежная система Mastercard предложила российским банкам рассмотреть возможность обслуживания карт с истекшим сроком действия. Это может быть хорошим решением в условиях распространения коронавируса, когда люди по разным причинам не могут посетить банк для получения перевыпущенной карты, отметила компания. По заявлению Mastercard, ее правила позволяют перенастроить банковские системы и обрабатывать платежи по истекшим картам.