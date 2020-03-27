Mastercard предложила банкам обслуживать карты с истекшим сроком действия
Международная платежная система Mastercard предложила российским банкам рассмотреть возможность обслуживания карт с истекшим сроком действия. Это может быть хорошим решением в условиях распространения коронавируса, когда люди по разным причинам не могут посетить банк для получения перевыпущенной карты, отметила компания. По заявлению Mastercard, ее правила позволяют перенастроить банковские системы и обрабатывать платежи по истекшим картам.
«Ведомости» спросили у представителей платежных систем Visa и «Мир», не планируют ли они вводить аналогичные меры. На момент публикации ответов не было.
В России, согласно данным оперативного штаба на 27 марта, было выявлено 1036 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки это число выросло на 196. Больше всего заболевших выявлено в Москве ‒ 703.
Следующая неделя в России объявлена выходной, людям рекомендовано провести эти дни дома, сократив до минимума социальные контакты. Центробанк посоветовал банкам в этот период работать по графику новогодних каникул.