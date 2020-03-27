Visa временно снизит межбанковскую комиссию за онлайн-покупки
Платежная система Visa временно снизит межбанковскую комиссию за онлайн-покупки для ряда категорий торговых точек, осуществляющих розничную продажу продовольственных и непродовольственных товаров, говорится в сообщении компании.
Такое решение принято в связи с мерами, реализуемыми Банком России по временному ограничению максимального значения эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам, на период с 15 апреля до 30 сентября 2020 г.
В пятницу ЦБ объявил, что ограничит размер комиссии, которые банки смогут брать с торговых точек за прием карт в интернете. Он принял такое решение, поскольку «в условиях пандемии коронавируса дистанционная торговля становится все более важной для населения и предприятий».
Сейчас торговые точки платят банкам 1,2–2,2% от суммы покупки за прием карт в интернете, сообщил ЦБ. Он ограничил предельный размер этих комиссий на уровне 1% на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 г. Снижение комиссий предусмотрено для магазинов, занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, перечисляет регулятор. Лимит вводится и для магазинов, продающих бытовую технику и электронику, но при покупке товаров на сумму не более 20 000руб.
Межбанковская комиссия составляет более 80% ставки эквайринга, ее банк-эквайер перечисляет банку, картой которого расплатились. Межбанковскую комиссию устанавливают платежные системы, и без ее изменения в условиях снижения ставки эквайринга до 1%может возникнуть ситуация, когда банки-эквайеры должны будут перечислять эмитентам за операцию комиссию большую, чем получают с торговых точек.
В то же время в заявлении Visa подчеркивается, что свободные рыночные механизмы управления ставками межбанковской комиссии являются наиболее эффективным способом развития безналичной экономики.