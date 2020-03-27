Visa временно снизит межбанковскую комиссию за онлайн-покупки

Сейчас торговые точки платят банкам 1,2–2,2% от суммы покупки за прием карт в интернете, сообщил ЦБ. Он ограничил предельный размер этих комиссий на уровне 1% на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 г. Снижение комиссий предусмотрено для магазинов, занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса, перечисляет регулятор. Лимит вводится и для магазинов, продающих бытовую технику и электронику, но при покупке товаров на сумму не более 20 000руб.