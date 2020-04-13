Fitch ухудшило прогноз Азиатско-Тихоокеанского банка

АТБ принадлежит Центробанку, который в апреле 2018 г. взял его в свой Фонд консолидации банковского сектора. Через год регулятор объявил о продаже банка через аукцион. В ходе аукциона начальная цена АТБ пустилась с 9,87 млрд руб. до установленного ЦБ минимума в 6 млрд, но покупатели в лице Московского кредитного банка и Совкомбанка приобретать банк отказались. В 2020 г. ЦБ вновь объявил о намерении продать АТБ – регулятор принимает заявки с 1 по 15 апреля.