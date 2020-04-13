Fitch ухудшило прогноз Азиатско-Тихоокеанского банка
Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) до «негативного» в связи с экономическими и финансовыми проявлениями коронавируса – в частности, из-за подешевевшей нефти и последующего экономичесого спада. Ревизия затронула только прогноз по АТБ: Fitch подтвердило соответствие банка рейтингу B.
АТБ принадлежит Центробанку, который в апреле 2018 г. взял его в свой Фонд консолидации банковского сектора. Через год регулятор объявил о продаже банка через аукцион. В ходе аукциона начальная цена АТБ пустилась с 9,87 млрд руб. до установленного ЦБ минимума в 6 млрд, но покупатели в лице Московского кредитного банка и Совкомбанка приобретать банк отказались. В 2020 г. ЦБ вновь объявил о намерении продать АТБ – регулятор принимает заявки с 1 по 15 апреля.
На прошлой неделе Fitch понизило прогноз Альфа-банка с «позитивного» до «негативного», а 14 другим банкам, включая Райффайзенбанк, Совкомбанк, Тинькофф банк и «Хоум кредит», – со «стабильного» на «негативный». Агентство также обосновало это кризисом, вызванным пандемией коронавируса.