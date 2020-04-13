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Fitch ухудшило прогноз Азиатско-Тихоокеанского банка

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Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) до «негативного» в связи с экономическими и финансовыми проявлениями коронавируса – в частности, из-за подешевевшей нефти и последующего экономичесого спада. Ревизия затронула только прогноз по АТБ: Fitch подтвердило соответствие банка рейтингу B.

АТБ принадлежит Центробанку, который в апреле 2018 г. взял его в свой Фонд консолидации банковского сектора. Через год регулятор объявил о продаже банка через аукцион. В ходе аукциона начальная цена АТБ пустилась с 9,87 млрд руб. до установленного ЦБ минимума в 6 млрд, но покупатели в лице Московского кредитного банка и Совкомбанка приобретать банк отказались. В 2020 г. ЦБ вновь объявил о намерении продать АТБ – регулятор принимает заявки с 1 по 15 апреля.

На прошлой неделе Fitch понизило прогноз Альфа-банка с «позитивного» до «негативного», а 14 другим банкам, включая Райффайзенбанк, Совкомбанк, Тинькофф банк и «Хоум кредит», – со «стабильного» на «негативный». Агентство также обосновало это кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Ранее по теме: Fitch снизило прогнозы 15 частных банков России до «негативного»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных