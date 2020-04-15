Банкам просят разрешить обслуживание по просроченным паспортам до 1 июля
По словам собеседника издания, клиенты банков столкнутся со сложностями при продлении паспортов и не смогут в полном объеме воспользоваться услугами банков. Он напомнил, что паспорт в банке необходим при многих операциях, например, при открытии счета и при каждой явке в отделение. Смена паспорта производится по достижении гражданином возраста 20 и 45 лет. Президент Владимир Путин 8 апреля в числе других мер на время эпидемии коронавируса продлил действие паспортов с истекшим сроком на три месяца. Но банки не могут изменить процедуру обслуживания клиентов без распоряжения правительства или ЦБ, отметил Достов.
Опрошенные РБК юристы отмечают, что изменить существующий порядок не просто. По мнению партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Станислава Данилова, чтобы банки могли работать с просроченными паспортами, понадобится внести изменения в «антиотмывочное» законодательство, а также в целый ряд положений, основное из них — положение об идентификации клиента. По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, ЦБ может издать акт, который установит временный порядок идентификации клиента, например с использованием иных документов, подтверждающих его личность. Еще один вариант, по его мнению, это решение правительства об особом порядок обмена и сроках действия паспорта гражданина.
По словам Виктора Достова, пока банки продолжают требовать от клиентов действующие паспорта и получают от них жалобы. В «Открытии» и Совкомбанке сообщили, что столкнулись с минимальным количество жалоб. ВТБ продолжает работать «в рамках действующего законодательства». Альфа-банк и Промсвязьбанк с 15 апреля готовы принять клиентов с просроченными паспортами. В Альфа-банке будут принимать заграничные паспорта, а Промсвязьбанк внедрит решение, которое позволит обслуживать клиентов с недействительными паспортами. В Райффазенбанке сообщили, что не наблюдают сложностей при работе с такими клиентами.