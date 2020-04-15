Банкам просят разрешить обслуживание по просроченным паспортам до 1 июля

По словам собеседника издания, клиенты банков столкнутся со сложностями при продлении паспортов и не смогут в полном объеме воспользоваться услугами банков. Он напомнил, что паспорт в банке необходим при многих операциях, например, при открытии счета и при каждой явке в отделение. Смена паспорта производится по достижении гражданином возраста 20 и 45 лет. Президент Владимир Путин 8 апреля в числе других мер на время эпидемии коронавируса продлил действие паспортов с истекшим сроком на три месяца. Но банки не могут изменить процедуру обслуживания клиентов без распоряжения правительства или ЦБ, отметил Достов.