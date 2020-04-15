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Банкам просят разрешить обслуживание по просроченным паспортам до 1 июля

Ведомости

Ассоциация участников электронных денег и денежных переводов обратилась в Банк России с просьбой разрешить до 1 июля кредитно-финансовым организациям обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом РБК сообщил председатель ассоциации Виктор Достов.

По словам собеседника издания, клиенты банков столкнутся со сложностями при продлении паспортов и не смогут в полном объеме воспользоваться услугами банков. Он напомнил, что паспорт в банке необходим при многих операциях, например, при открытии счета и при каждой явке в отделение. Смена паспорта производится по достижении гражданином возраста 20 и 45 лет. Президент Владимир Путин 8 апреля в числе других мер на время эпидемии коронавируса продлил действие паспортов с истекшим сроком на три месяца. Но банки не могут изменить процедуру обслуживания клиентов без распоряжения правительства или ЦБ, отметил Достов.

Опрошенные РБК юристы отмечают, что изменить существующий порядок не просто. По мнению партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Станислава Данилова, чтобы банки могли работать с просроченными паспортами, понадобится внести изменения в «антиотмывочное» законодательство, а также в целый ряд положений, основное из них — положение об идентификации клиента. По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, ЦБ может издать акт, который установит временный порядок идентификации клиента, например с использованием иных документов, подтверждающих его личность. Еще один вариант, по его мнению, это решение правительства об особом порядок обмена и сроках действия паспорта гражданина.

По словам Виктора Достова, пока банки продолжают требовать от клиентов действующие паспорта и получают от них жалобы. В «Открытии» и Совкомбанке сообщили, что столкнулись с минимальным количество жалоб. ВТБ продолжает работать «в рамках действующего законодательства». Альфа-банк и Промсвязьбанк с 15 апреля готовы принять клиентов с просроченными паспортами. В Альфа-банке будут принимать заграничные паспорта, а Промсвязьбанк внедрит решение, которое позволит обслуживать клиентов с недействительными паспортами. В Райффазенбанке сообщили, что не наблюдают сложностей при работе с такими клиентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных