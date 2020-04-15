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Нерезиденты в марте выкупили валюты почти на 400 млрд рублей

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Нерезиденты и дочерние иностранные банки в марте приобрели на бирже иностранную валюту на 389,4 млрд руб. – больше, чем в конце 2014 г., пишет ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. Период повышенной волатильности марта 2020 г. по своим масштабам существенно превышает эпизоды волатильности последних лет, указывает он. Вместе с тем реакция российского финансового рынка на столь значительный шок, по мнению ЦБ, оказалась достаточно сдержанной – всплеск волатильности курса рубля был заметно меньше уровня 2014 г.

К росту покупок нерезидентов привело ослабление валют развивающихся рынков в условиях замедления экономического роста и избыточного предложения на нефтяном рынке, поясняет ЦБ. Так,  10 марта, сразу после прекращения сделки ОПЕК+, нерезиденты купили валюты на 82,2 млрд руб.

Одновременно они существенно изменили свои позиции на рынке валютных свопов. Впервые за последние несколько лет наблюдалась ситуация, когда и нерезиденты, и дочерние иностранные банки заняли на свопах длинную позицию по валюте вместо традиционно короткой. Изменение в абсолютном объеме составило более $10 млрд, что является значимым сдвигом для российского валютного рынка, говорится в обзоре. 

ЦБ, чтобы сдержать волатильность на валютном рынке, начал упреждающие продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов, а с 19 марта стал также продавать валюту под сделку по продаже Сбербанка. ЦБ также повысил лимит по валютному свопу по продаже долларов США за рубли до $5 млрд, но недостатка валютной ликвидности на российском рынке не наблюдалось, и эта мера оказалась не востребована участниками рынка. 

Хотя продажи валюты Центробанком были существенно ниже нетто-покупок иностранных инвесторов, тем не менее этот механизм добавил уверенности локальным участникам рынка в предоставлении валюты на регулярной основе, сказано в обзоре. В результате системно значимые банки оказали поддержу рынку: к примеру, 10 марта они продали иностранной валюты на 85,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных