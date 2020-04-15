Нерезиденты в марте выкупили валюты почти на 400 млрд рублей

ЦБ, чтобы сдержать волатильность на валютном рынке, начал упреждающие продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов, а с 19 марта стал также продавать валюту под сделку по продаже Сбербанка. ЦБ также повысил лимит по валютному свопу по продаже долларов США за рубли до $5 млрд, но недостатка валютной ликвидности на российском рынке не наблюдалось, и эта мера оказалась не востребована участниками рынка.