Нерезиденты в марте выкупили валюты почти на 400 млрд рублей
Нерезиденты и дочерние иностранные банки в марте приобрели на бирже иностранную валюту на 389,4 млрд руб. – больше, чем в конце 2014 г., пишет ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. Период повышенной волатильности марта 2020 г. по своим масштабам существенно превышает эпизоды волатильности последних лет, указывает он. Вместе с тем реакция российского финансового рынка на столь значительный шок, по мнению ЦБ, оказалась достаточно сдержанной – всплеск волатильности курса рубля был заметно меньше уровня 2014 г.
К росту покупок нерезидентов привело ослабление валют развивающихся рынков в условиях замедления экономического роста и избыточного предложения на нефтяном рынке, поясняет ЦБ. Так, 10 марта, сразу после прекращения сделки ОПЕК+, нерезиденты купили валюты на 82,2 млрд руб.
Одновременно они существенно изменили свои позиции на рынке валютных свопов. Впервые за последние несколько лет наблюдалась ситуация, когда и нерезиденты, и дочерние иностранные банки заняли на свопах длинную позицию по валюте вместо традиционно короткой. Изменение в абсолютном объеме составило более $10 млрд, что является значимым сдвигом для российского валютного рынка, говорится в обзоре.
ЦБ, чтобы сдержать волатильность на валютном рынке, начал упреждающие продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила в период наиболее активной ее покупки со стороны нерезидентов, а с 19 марта стал также продавать валюту под сделку по продаже Сбербанка. ЦБ также повысил лимит по валютному свопу по продаже долларов США за рубли до $5 млрд, но недостатка валютной ликвидности на российском рынке не наблюдалось, и эта мера оказалась не востребована участниками рынка.
Хотя продажи валюты Центробанком были существенно ниже нетто-покупок иностранных инвесторов, тем не менее этот механизм добавил уверенности локальным участникам рынка в предоставлении валюты на регулярной основе, сказано в обзоре. В результате системно значимые банки оказали поддержу рынку: к примеру, 10 марта они продали иностранной валюты на 85,8 млрд руб.